Dışişleri Bakanlığından, Birleşmiş Milletlerin, "Kıbrıs'ta Durum" oturumuna ilişkin açıklama - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığından, Birleşmiş Milletlerin, "Kıbrıs'ta Durum" oturumuna ilişkin açıklama

10.10.2020 00:47
Dışişleri Bakanlığından, Birleşmiş Milletlerin,

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), "Kıbrıs'ta Durum" başlıklı oturumuna ilişkin, "Uluslararası toplum Kıbrıs Rum yönetiminin yanıltıcı propagandasını değil, Ada'daki gerçekleri dikkate almalı ve gelişmeleri önyargısız şekilde değerlendirmelidir.

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), " Kıbrıs'ta Durum" başlıklı oturumuna ilişkin, "Uluslararası toplum Kıbrıs Rum yönetiminin yanıltıcı propagandasını değil, Ada'daki gerçekleri dikkate almalı ve gelişmeleri önyargısız şekilde değerlendirmelidir." ifadelerini kullandı.

Bakanlık, BMGK'nın, "Kıbrıs'ta Durum" başlıklı oturumu hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, BMGK'nın bugün yaptığı oturumda Kapalı Maraş bölgesindeki son gelişmeleri ele aldığı ve bu çerçevede Konsey tarafından bir başkanlık açıklaması yayınlandığı hatırlatılarak, Türkiye'nin, konuyla ilgili olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığınca yapılan açıklamayı tümüyle desteklediği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kıbrıs Türk makamlarının KKTC toprağı olan Kapalı Maraş bölgesine dair açıkladıkları karar, kullanıma açılan bölgede herhangi bir mağduriyete yol açmamaktadır. Bölgenin statüsünde bir değişiklik yapılmamaktadır. Dolayısıyla, bu kararın BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

Uluslararası toplum Kıbrıs Rum yönetiminin yanıltıcı propagandasını değil, Ada'daki gerçekleri dikkate almalı ve gelişmeleri önyargısız şekilde değerlendirmelidir.

Statükonun devamını savunmak ne Kıbrıs Adasının ortak sahibi iki halka fayda sağlayacak ne de Kıbrıs meselesinin çözümüne yardımcı olacaktır."

BMGK, KKTC'nin kapalı Maraş'ın sahil şeridini halka açma kararını kapalı oturumda görüşmüş, kapalı Maraş'ın sahil şeridini halka açma kararı alan KKTC'ye bu karardan geri adım atması çağrısı yapmıştı.

Toplantı sonrası BMGK tarafından yapılan ortak açıklamada, kapalı Maraş'ın statüsünün BMGK kararlarındaki geçerliliğini koruduğu ve bu kararlara uygun olmayan hiçbir eylemde bulunulmaması gerektiği belirtilerek, şunlar kaydedilmişti:

"BM Güvenlik Konseyi, 6 Ekim'de Ankara'da kapalı Maraş'ın sahil şeridinin açılmasına yönelik açıklamadan derin endişe duyuyor, bu eylemden geri adım atılması ve Ada'da tansiyonu yükseltecek tek taraflı adımlardan kaçınılması çağrısı yapıyor."

Birleşmiş Milletler, toplum, Kıbrıs, Maraş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığından, Birleşmiş Milletlerin, 'Kıbrıs'ta Durum' oturumuna ilişkin açıklama - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını sürüyor Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye erken seçim çağrısı: Ülkeyi seviyorsan Türkiye'yi seçime götür Türkçe konuşurken İngilizce ifadeler kullandığı için eleştirilen Şevval Şahin isyan etti: Linç yiyorum Türkiye'den KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın skandal tehdit iddiasına sert yanıt Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek Ibrahimovic, koronavirüsü yendiğini salgına küfür ederek duyurdu Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir
Yamaç Koçovalı'nın zor anları! Çektiği silah kendisine döndü Yamaç Koçovalı'nın zor anları! Çektiği silah kendisine döndü         
00:48
Erol Bulut, Garry Rodrigues ile ilgili konuştu: Kadroda değerlendirebilirim Erol Bulut, Garry Rodrigues ile ilgili konuştu: Kadroda değerlendirebilirim         
22:59
Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı         
22:38
Türkiye, Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz rezervi miktarını yukarı yönlü revize etmeye hazırlanıyor Türkiye, Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz rezervi miktarını yukarı yönlü revize etmeye hazırlanıyor         
22:14
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, tokalaşma konusunda uyardı: Koronavirüs insan derisinde 9 saat kalıyor Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, tokalaşma konusunda uyardı: Koronavirüs insan derisinde 9 saat kalıyor         
21:21
Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı         
20:19
Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü         
20:06
İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı         
17:20
Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı         
16:00
Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı         
15:37
Yasmin Erbil'den Yasmin Erbil'den "Baban hastayken geziyorsun" eleştirisine cevap: Ölelim mi         
14:45
Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu         
14:44
Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı         
14:40
İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu         
14:04
Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti         
12:57
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 00:57:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanlığından, Birleşmiş Milletlerin, "Kıbrıs'ta Durum" oturumuna ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei