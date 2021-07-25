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DİTİB, 112 bin hisse kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı - Son Dakika

DİTİB, 112 bin hisse kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

25.07.2021 22:56
DİTİB, 112 bin hisse kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı, System.String[]

Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), bu yılki kurban organizasyonunda vekalet sahiplerinin kurbanlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), bu yılki kurban organizasyonunda vekalet sahiplerinin kurbanlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

DİTİB'den yapılan yazılı açıklamada, 112 bin hisse kurbanın, dünyanın 77 ülkesinin 339 farklı bölgesinde görevli ve gönüllülerin nezaretinde ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı belirtildi.

Sudan, Tanzanya, Kenya, Mali, Nijer, Pakistan, Burundi, Togo, Etiyopya, Fildişi Sahilleri, Benin, Senegal, Burkino Faso ve Nepal'e giden DİTİB ekipleri, kurbanların kesimi dışında beraberlerinde götürdükleri kırtasiye malzemeleri, bayramlık kıyafetler, şeker ve oyuncakları oradaki çocuklara hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" çağrısıyla dünyaya iyilik ve yardım kapısı açıldığını vurgulayarak, "Almanya'dan bölgelere giden gönüllülerle bu yıl da güzel bir organizasyonu geride bırakarak kesim ve dağıtımlarımızı tamamladık. Dili, dini, rengi, kültürü farklı olsa da iyilik elimizi Afrika'dan Asya'ya, Balkanlar'dan Orta Doğu ve Avrupa'ya kadar yüz binlerce mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahibi insana uzatmış ve onları sevindirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

DİTİB, 112 bin hisse kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı
DİTİB, 112 bin hisse kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı
DİTİB, 112 bin hisse kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı
DİTİB, 112 bin hisse kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı
DİTİB, 112 bin hisse kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Almanya, Türk, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİTİB, 112 bin hisse kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı - Son Dakika


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