Diyanet Harput Eğitim Merkezi'nin inşası sürüyor - Son Dakika

Elazığ'da tarihi Harput Mahallesinde yapımına başlanan Diyanet Harput Eğitim Merkezi'nin inşası sürüyor.

30 dönüm alanda yapımı devam eden 3 bloklu merkezde 18 personel lojmanı, 200'ü aşkın kursiyerin kalacağı 2 katlı konaklama bölümü, 300 kişilik konferans salonu, sergi salonu, kafe, restoran ve kütüphane bulunacak.

Yatay mimari ile inşa edilen merkezin gelecek yıl sonunda tamamlanması planlanıyor.

Diyanet Harput Eğitim Merkezi Müdürü Turgut Tunç, 4 bin yıllık medeniyet ve kültürün buluştuğu Harput'a bu ilim merkezinin kazandırılacak olmasının önemli olduğunu söyledi.

Merkezin sadece bölgeye değil uluslararası alana hizmet vereceğini ifade eden Tunç, şöyle konuştu:

"Merkezi 'Uluslararası Harput Külliyesi' olarak açmayı planlıyoruz. Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Elazığ olarak 6 ilden kursiyer alıyoruz. Fakat inşasını tamamladığımızda inşallah yurt içinden değil artık yurt dışından da kursiyerler alacağız. 200'ü aşkın kursiyer geceli gündüzlü eğitim görebilecek. Bu sayede Harput'u eski ihtişamına kavuşturacak bir proje olarak görüyoruz."

Proje sorumlusu Ferhat Ataş, fiziki gerçekleşmenin yüzde 60'a ulaştığını söyledi.

Merkezin Selçuklu ve Osmanlı mimarisine uygun bir şekilde yapıldığını dile getiren Ataş, "Dış kaplaması Harput'un doğal ev mimarisine uygun şekilde olacak. Bu projenin diğer bir önemi de yatay mimari uyguladık." diye konuştu.