Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Martı: "Tıpkı bedenimizin korunması gerektiği gibi ruhumuzun da korunması gerekiyor" - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Martı: "Tıpkı bedenimizin korunması gerektiği gibi ruhumuzun da korunması gerekiyor"

07.01.2021 12:17
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Martı:

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, "İnsanoğlu sadece bedenden oluşmuyor, bir ruhumuz da var. Bizim tıpkı bedenimizin korunması gerektiği gibi ruhumuzun da korunması gerekiyor.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, "İnsanoğlu sadece bedenden oluşmuyor, bir ruhumuz da var. Bizim tıpkı bedenimizin korunması gerektiği gibi ruhumuzun da korunması gerekiyor." dedi.

Prof. Dr. Martı, Edirne Müftülüğünce Müftü Yardımcısı Zeynep Kaya Demirtaş moderatörlüğünde çevrim içi düzenlenen "Toplumsal hayatımızda maneviyatın önemi" konulu panelde, maneviyatın öneminin ve değerinin iyi bilinmesi gerektiğini söyledi.

İnsanın maddi ve manevi yönleri olduğunu anlatan Martı, her iki değerin de korumasının fizik ve ruh sağlığı açısından önemli olduğuna dikkati çekti.

Toplumda manevi değerlerin canlı tutulması gerektiğini dile getiren Martı, şöyle devam etti:

"İnsanoğlu sadece bedenden oluşmuyor, bir ruhumuz da var. Bizim tıpkı bedenimizin korunması gerektiği gibi ruhumuzun da korunması gerekiyor. Tıpkı bedenimizin beslenmesi gerektiği gibi ruhumuzun da beslenmesi gerekiyor. Bedenimizin güçlü olması gibi ruhumuzun da güçlü olması gerekiyor. Bizim bir maddi tarafımız var bir de manevi tarafımız var. Bu ikisini aynı şekilde ilgiyle, itinayla, saygıyla ve bir emanet bilinciyle taşımamız gerekiyor."

Martı, dünya hayatının koşturma, telaş, mutluluk ve hüzünlerden oluşan gelen coşkulu bir akıştan meydana geldiğini ifade etti.

İnsanların zaman zaman hayatın akışına kapılarak manevi boyuttan uzaklaşabildiğini belirten Martı, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanoğlu eğer varlığının bir yarısını unutursa, maddiyatını unutur, bedenini unutur, sağlığını unutur ve fiziksel ihtiyaçlarını unutur, sadece maneviyata eğilip sadece ruhuyla duygu dünyasıyla ilgilenirse bedeni zarar görür. ya da insanoğlu sadece maddi tarafıyla ilgilenirse, yerse, içerse, gezerse, süslenirse, kuşanırsa, sadece fiziksel anlamda vücuduyla ilgilenir ruhuyla ilgilenmezse o zaman da ruhu eskiyor, yaşlanıyor, örseleniyor ve maneviyatı kayboluyor. Dolayısıyla her insanın genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle kendisini oluşturan maddi ve manevi yönleri bir arada korumalı, beslemeli ve güçlendirmeli."

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Huriye Martı, Edirne, Müftü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Martı: 'Tıpkı bedenimizin korunması gerektiği gibi ruhumuzun da korunması gerekiyor' - Son Dakika


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