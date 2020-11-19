Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah ile görüştü - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah ile görüştü

19.11.2020 20:50
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah ile görüştü, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Dr. Abdullah Abdullah'ı kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Dr. Abdullah Abdullah'ı kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Dr. Abdullah Abdullah ve beraberindeki heyet ile makamında bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah'a ve heyete ziyaretleri için teşekkür etti.

İki ülke arasındaki ilişkilere değinen Erbaş, Türkiye ile Afganistan arasında din eğitimi, din hizmetleri alanındaki işbirliğinin önemini vurgulayarak, her alanda işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini kaydetti. Afganistan barış sürecine değinen Başkan Erbaş, İslam dininin barış dini olduğunun altını çizerek, "Biz sadece yaşadığımız yerlerde değil, tüm İslam aleminde ve tüm insanlığın barış içerisinde yaşamasını arzu ediyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"MEDENİYETİMİZDE, MİLYONLARCA İNSAN ASIRLARCA BARIŞ İÇERİSİNDE YAŞADI"

İslam'ın, yeryüzünden kötülükleri ortadan kaldırmak ve insanları huzur içerisinde yaşatmak için gönderilen bir din olduğu belirten Başkan Erbaş, şunları söyledi:

"Medeniyetimizde farklı inançlardan, farklı mezheplerden, farklı ırklardan milyonlarca insan asırlarca barış içerisinde yaşamıştır. Bizim medeniyetimiz böyle bir medeniyettir. Bunun en büyük örneğini Medine İslam Devleti'nde İslam Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) Efendimiz Medine Sözleşmesi ile göstermiş, yerine getirmiş ve bütün insanlığa miras bırakmıştır."

İslam dininin denge dini olduğunu ve yeryüzünde insanlar arasında adaleti, ihsanı, infakı gerçekleştirmek için gönderildiğini kaydeden Erbaş, "Adaletin olduğu yerde barış olur, adaletin olmadığı yerde zulüm olur. İnşallah bütün Müslümanlar olarak bunun için gayret ederiz, çalışırız. Bu çalışmamızdan sadece Müslümanlar değil gayrimüslimler de yararlanırlar" şeklinde konuştu.

"TÜRK HALKINA GÖSTERDİKLERİ KARDEŞLİK İÇİN HER DAİM MİNNETTARIZ"

Başkan Erbaş'a kabulünden dolayı teşekkür eden Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Dr. Abdullah Abdullah ise, "Türk halkına özellikle tarihin her aşamasında bizlere verdikleri destek ve gösterdikleri kardeşlik için her daim minnettarız. Afganistan tarihi boyunca pek çok sorun yaşadı, pek çok acı yaşadı, zor zamanlardan geçti ama sizin insanınız her daim bizim yanımızdaydı" dedi.

Afganistan barış sürecindeki gelişmelerle ilgili konuşan Abdullah, barışın sağlanmasında din adamlarının ve dini kurumların önemli olduğunu düşündüğünü belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığının çalışmalarının önemini vurgulayan Abdullah, "Kurumunuzun, tüm Müslümanlar için bir şans olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Kabulde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun ile Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.

(Mehmet Kalay/İHA)

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah ile görüştü

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah ile görüştü - Son Dakika


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