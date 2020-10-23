Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Ağrı'da - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Ağrı'da

23.10.2020 14:22
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Ağrı'da, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ağrı'nın Patnos ilçesinde yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Camii'nin açılışına katıldıAğrı'nın Patnos ilçesinde Selçuklu Mimarisi ile yapılan ve temeli 2015 yılında atılan 2 bin kişilik kapasiteye sahip Recep Tayyip Erdoğan Camii'nin açılışı...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ağrı'nın Patnos ilçesinde yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Camii'nin açılışına katıldı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Selçuklu Mimarisi ile yapılan ve temeli 2015 yılında atılan 2 bin kişilik kapasiteye sahip Recep Tayyip Erdoğan Camii'nin açılışı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleşti.

Caminin açılış törenine Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yanı sıra Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Evlerimizde çocuklarımız önce Peygamberimiz ve Allah'ın ismini öğrensin istiyoruz"

Okunan dua ve kurban kesiminin ardından konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, camilerde çocuk seslerinin eksik olmasını istemediklerini dile getirerek, "Bugün burada bu camiyi yapmakla ve bu caminin içerisinde mektebi inşa etmekle, Peygamber Efendimizi daha iyi tanıma ve Kur'an'ı daha iyi öğrenme ve yeryüzünde iyiliğin uzanmadığı hiçbir yer kalmasın ruhuyla gençlerimizi yetiştirmeliyiz. Önümüzdeki hafta Pazartesi günü Mevlid-i Nebi Haftası başlıyor. Çarşamba günü mevlit gecesi. Bu yıl hafta kapsamında Peygamberimiz ve Çocuk konusunu işleyeceğiz. Camilerimiz çocuk sesleri ile coşsun istiyoruz. Evlerimizde çocuklarımız önce Peygamberimiz ve Allah'ın ismini öğrensin istiyoruz. Onun için bu yıl Mevlid-i Nebi Haftası'nda Peygamberimiz ve çocuk konusunu işleyeceğiz. Emeği gecen herkese teşekkür ediyorum. Bu camide ismi ilelebet yaşayacak olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Allah herkese ismi camilerde yaşayan kul olmayı nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın konuşmasından sonra Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın da konuşma yaptığı açılış programında Recep Tayyip Erdoğan Camii kurdele kesimi ile hizmete açıldı.

Hizmete açılan camide ilk cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cuma namazının ardından Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Toplantı Salonunda düzenlenecek konferansa katılmak üzere il merkezine geçti. - AĞRI

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Ağrı'da
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Ağrı'da
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Ağrı'da
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Ağrı'da
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Ağrı'da
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Ağrı'da
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Ağrı'da
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Ağrı'da
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Ağrı'da

Recep Tayyip Erdoğan, Ali Erbaş, Patnos, Ağrı, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Ağrı'da - Son Dakika


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