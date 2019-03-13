Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Duayı, Sevgiyi, Hüznü, Derdi Paylaşmaktır İyilik"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Duayı, Sevgiyi, Hüznü, Derdi Paylaşmaktır İyilik"

1 saat önce

- 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi İstiklal Marşının okunması Kur'an-ı Kerim tilaveti Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 5.

- 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
İstiklal Marşının okunması
Kur'an-ı Kerim tilaveti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programına katıldı. Programda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuşma yaptı.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:37 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel
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