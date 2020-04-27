Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek - Son Dakika

Erzincan, Ardahan ve Kars'ta, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin hedef seçtiği Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek açıklamaları yapıldı.

Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin de Anayasa'nın Diyanet İşleri Başkanlığına dini konuda aydınlatma ve İslam'ı doğru şekilde anlatma görevi verdiğini belirtti.

Çetin, şunları kaydetti:

"Dini konularda açıklama yapmak elbette Diyanet İşleri Başkanlığımızın, il müftülerinin ve vaizlerin birincil görevleridir. Kur'an'da Allah bir şeyi haram kılmışsa onu insanlarla paylaşmak ve açıklamak zorundayız. Sayın Başkanımız da bu görevini yapmıştır. Efendim hukuki anlamda bu yasak değil, hukukta bunlar yasak olmayabilir. Hukukta içki içmek de yasak değil, içki imal etmek de yasak değil ama Kur'an bunu yasaklamış, bunu da söylüyoruz. Hukukta bir şeyin meşru olması İslam'da da meşru olacağı anlamına gelmez."