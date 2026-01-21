Diyarbakır Adliyesi'nde Kavga! - Son Dakika
Diyarbakır Adliyesi'nde Kavga!

21.01.2026 17:40
Cinayet davası sonrası Diyarbakır Adliyesi önünde taraflar arasında kavga çıktı, polis müdahale etti.

DİYARBAKIR'da cinayet davasında taraflar arasında, adliye çıkışı yaşanan tekmeli-yumruklu kavgaya polis müdahale etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde, Elazığ Bulvarı'ndaki Diyarbakır Adliyesi'nin önünde meydana geldi. 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 'Kasten öldürme' davasının tarafları arasında, adliye çıkışında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, tekmeli-yumruklu kavgaya dönüştü. Tarafları, adliye önünde düzenlenecek olan basın açıklaması için güvenlik amacıyla bekleyen polis ekipleri ayırdı. Yara almayan taraflar bölgeden uzaklaştı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN- Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

