Diyarbakır Bağlar'ın çehresi "kentsel dönüşüm" ile değişecek - Son Dakika

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde "riskli" ilan edilen ve binaların yıkımına başlanan 54 dönümlük alanda Kentsel Dönüşüm Projesi uygulanıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi sınırları içinde belirlenen ve "riskli alan" ilan edilen bölgede yıkım çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Bağlar Belediyesi tarafından oluşturulan proje destek ofisinin yürüttüğü çalışmayla şu ana kadar 375 bina ve 1365 hak sahibi tespit edildi.

Riskli ilan edilen ve binaların yıkımına başlanan 54 dönümlük alan, Kentsel Dönüşüm Projesi'yle yeniden dizayn edilecek.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla projelerinin onaylandığını belirterek, eski Bağlar'daki Kaynartepe Mahallesi'nde çalışmalara başladıklarını söyledi.

Beyoğlu, 2 yılda, harap bina ve yapıların yerine modern binalarıyla, parklarıyla, geniş yollarıyla, kaldırımlarıyla, spor alanlarıyla modern bir ilçe inşa edileceğini belirtti.

Beyoğlu, "Bağlar halkımız çok değerlidir. İnşallah bu güzellikleri orada yaşayacaklar. Halkımız tüm güzelliklere layık. Gece gündüz demeden halkımızın hizmetkarıyız. Hedefimiz ilçemizde huzurlu, sağlıklı, güzel ve yaşanabilecek yeni yapıları imar etmektir." diye konuştu.

İlçenin bir bölümünde modern, bir bölümünde de daracık sokaklar bulunduğunu anlatan Beyoğlu, eski yerleşim yerinde binaların yüzde 80'inin oturmaya elverişli olmadığını anlattı.

Eski yerleşim yerinde sokakların çok dar olduğunu ifade eden Beyoğlu, şöyle konuştu:

"Bir deprem anında düşünmeyi bile istemediğimiz sıkıntılar ortaya çıkar. Sokaklarına itfaiye ve ambulansların girmesi imkansız. Dolayısıyla çocuklarımız için oyun alanları, eğitim ve spor alanları bulunmuyor. Kentsel dönüşümle tamamen sıkıntılı yerlerden kurtulup, modern, ferah, güzelliklerin yaşanabileceği bir alan oluşturulacak. Halkımızın yüzde 99'u kentsel dönüşümün yanında ve ilçenin tamamına yayılmasını istiyor. İlk yıkıma başladıklarında ciddi anlamda vatandaşlarımızın ilgisini gördük."

İlçe sakini Bozkurt: "Kentsel dönüşüm bir ihtiyaç"

Kaynartepe Mahallesi'nde oturan Ali Haydar Bozkurt, 20 yıldır ilçede yaşadığını, mahalledeki yapıların rastgele yapıldığını aktardı.

Sokakların çok dar olması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını anlatan Bozkurt, "Şehrimizin daha güzel şeylerle anılmasını isteriz. Kentsel dönüşüm bir ihtiyaç. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sultan Yaşar ise kentsel dönüşüm çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eski evlerin kentsel dönüşümle yıkılmasının sevindirici olduğunu belirten Yaşar, şunları kaydetti:

"Mahallede yanan eve itfaiye aracı ve ambulans giremedi. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangını söndürdü. Eski evlerin yıkılması ve yeni evlerin yapılması çok güzel olur. Millet daha huzurlu olur. Metruk yapılar kötü şeyler için kullanılıyor. Bu nedenle yapıların çevresindekiler rahatsız oluyor. Yetkililere teşekkür ediyorum."