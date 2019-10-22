Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı Gözaltına Alındı
1 saat önce
31 Mart seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra 19 Ağustos'ta yerine kayyum atanarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden el çektirilen Selçuk Mızraklı, bu sabah Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi polislerince gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:02
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