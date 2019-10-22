Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı Gözaltına Alındı
Son Dakika Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı Gözaltına Alındı

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı Gözaltına Alındı

1 saat önce

31 Mart seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra 19 Ağustos'ta yerine kayyum atanarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden el çektirilen Selçuk Mızraklı, bu sabah Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi polislerince gözaltına alındı.

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31 Mart seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra 19 Ağustos'ta yerine kayyum atanarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden el çektirilen Selçuk Mızraklı, bu sabah Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi polislerince gözaltına alındı

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı Gözaltına Alındı

Diyarbakır, Mızraklı, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:02 
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