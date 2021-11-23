Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi alt yapı çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yıllardır alt yapı ve içme suyu sorunu yaşanan Çelikeveler'de kanalizasyon hattı döşeme çalışmasını tamamladı.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kentte daha güçlü bir alt yapı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yenişehir ilçesine bağlı 120 yapının yer aldığı Çelikevler Mahallesinde uzun yıllar çözülemeyen alt yapı sorunun gideren DİSKİ, 13 bin 834 metre kanalizasyon şebekesi döşedi.

Mahallenin atık suları 5 bin 892 metre uzunluğunda terfi hattıyla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ne iletilecek.

Mahallede 500 kişilik fosseptik imalatı, 4 bin 933 metre içme suyu şebekesi ve abone bağlantılarında ise çalışmalar devam ediyor.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, çalışmaları yerinde inceleyerek teknik personelden bilgi aldı.

Tutşi, çalışmalar tamamlandığında mahalle sakinlerinin 24 saat kesintisiz, kaliteli içme suyu ve alt yapı hizmeti almaya başlayacağını kaydederek, Çelikevler'deki çalışmayla aynı zamanda yer altı sularını koruduklarını ve oluşacak kirliliğin önüne geçtiklerini aktardı.

Daha önce mahallede sağlıklı bir alt yapı sisteminin olmaması nedeniyle atık suların gelişi güzel şekilde çevreye bırakıldığını belirten Tutşi, DİSKİ'nin yaptığı çalışmalarla aynı zamanda halk sağlığını da koruduğuna dikkat çekti.