Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bayram öncesi mezarlıklarda temizlik yaptı - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, mezarlıklarda bakım ve temizlik yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Temizlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi başlattığı mezarlık bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Yeniköy, Şehitlik, Mardinkapı, Çiftehavuzlar ile Alipınar mezarlıklarında bakım ve temizlik çalışmalarını tamamlayan ekipler, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bulunan Süryani Kadim Mezarlığı'nda çalışma yaptı.

Ekiplerce, mezarlıklardaki yabani otlar ve yollar temizlendi, çöpler toplandı

Öte yandan, mezarlıklarda haşerelere karşı ilaçlama yapıldı.