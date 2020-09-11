Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına Nihat Nurbaki atandı - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına Nihat Nurbaki atandı.
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaoğlu, yönetim kadrosunda yaptığı düzenleme çerçevesinde Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına Nihat Nurbaki'yi atadı. Nurbaki, belediyedeki görevine başladı. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 13:14 - Kaynak: İHA
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