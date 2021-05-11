Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken heykellerle ilgili cevap geldi: Maketler, manzaranın küçük bir parçası - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, heykellerle ilgili yapılan tartışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, eleştirilerin saygıyla karşılandığı belirtilerek, kavşakta yapılan düzenleme çalışmaların maliyetinin 4 milyon 412 bin 835 lira olduğu bildirildi.

"ELEŞTİRİLER SAYGIYLA KARŞILANMAKTA"

Açıklamada, şöyle denildi: "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarının gündeme taşıdığı, havalimanı kavşağı peyzaj düzenlemeleri kapsamında alana yerleştirilen maketlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulmuştur. Havalimanı Yonca Kavşağı'na yeni düzenlemeler kapsamında yerleştirilen maketlerle ilgili estetik eleştiriler yapılmıştır. Bu eleştiriler saygıyla karşılanmakta ve değerlendirilmektedir.

"MAKETLER, MANZARARNIN KÜÇÜK BİR PARÇASI"

170 dönümlük alan içinde, fotoğraf detayı olmak üzere yerleştirilen maketler, çalışmalar tamamlandığında, manzaranın küçük bir parçası olacaktır. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte nihai değerlendirme yapılacak, gerekmesi durumunda üzerlerinde tasarrufta bulunulacaktır. Birtakım çevreler, estetik eleştirileri dayanak tutarak, kamuoyunu yanıltıcı, kurumumuz hakkında istifham oluşturacak iddialarda bulunmaktadırlar.

"4 MİLYONLUK HARCAMA 170 DÖNÜMLÜK DÜZENLEMEYİ KAPSIYOR"

170 dönümlük alanda çevre düzenlemesi, ağaç dikimi, çim serimi, çalı ekimi, su depoları, drenaj sistemi için yapılan ihalenin tutarını, maketler için yapılan harcama şeklinde göstermektedirler. Diyarbakır Uluslararası Havalimanı Yonca Kavşağı düzenleme ihalesi, 12 Kasım 2020'de 'Havaalanı Yonca Kavşağı Peyzaj Düzenleme Yapım İşi' adıyla, canlı yayında gerçekleştirilmiştir. 15 firma ihaleye katılmıştır. 4 milyon 412 bin 835 lira olarak en düşük teklifi veren firma ile anlaşılmıştır. 170 dönümlük alandaki bütün çalışmalar, düzenlemeler, yatırımlar bu ihale kapsamında yapılmaktadır."