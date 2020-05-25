Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden down sendromlu kursiyere bayram sürprizi - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Aktif Yaşam Merkezi Artı 1 Cafe'de aşçılık eğitimi alan down sendromlu öğrencileri evlerinde ziyaret ederek, bayramlarını kutladı, hediye paketleri dağıttı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 15 Temmuz Parkı içinde oluşturulan ve engellilere farklı alanlarda hizmet veren Aktif Yaşam Merkezi Artı 1 Cafe'de aşçılık eğitimi alan down sendromlu öğrencileri ziyaret etti.

Öğrencilerin ve ailelerinin bayramını kutlayan ekipler, down sendromlu öğrencilere hazırladıkları hediye paketlerini dağıttı.

Kursiyerlere Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun bayram mesajı iletildi.

Yapılan bu anlamlı ziyaretten mutluluk duyan down sendromlu öğrenciler ve aileleri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.