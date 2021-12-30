Diyarbakır'da 2022 yatırım ve gençlik yılı olacak - Son Dakika

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, 2021'de yakalanan yatırım ivmesini 2022 yılında da devam ettirerek Diyarbakır'ın eksiklerini tamamlamaya devam edeceklerini söyledi.

Vali Karaloğlu, AA muhabirine, bu yıl bakanlıklar, valilik, büyükşehir ve ilçe belediyeleri başta olmak üzere kamu kurumlarının kente birçok yatırım yaptığını anlattı.

Genç nüfustan dolayı dinamik bir şehir olduklarını, kentte yaşamı kolaylaştıracak ve yaşam kalitesini artıracak çok önemli işler yapıldığını kaydeden Karaloğlu, en önemli sorunlardan birinin genç nüfusa iş bulmak ve istihdam yaratmak olduğuna işaret etti.

Bu konudaki gayretlerinin devam ettiğini dile getiren Karaloğlu, ilde son dönemde çok ciddi bir yatırımcı iştahının olduğunu, yakalanan huzur ve güven ortamıyla yerli ve şehir dışından gelen yatırımcıların Diyarbakır'a ilgisinin arttığını vurguladı.

Karaloğlu, 4 organize sanayi bölgesinin bulunduğunu, birinci organize sanayi bölgesinin 5. etabında genişleme çalışmalarının sürdüğünü aktararak şöyle konuştu:

"Tekstil ihtisas organize sanayi bölgemiz çok önem verdiğimiz, tekstil ve konfeksiyon sektörü en kolay istihdam yarattığımız sektörlerden biri. Birinci bölgesi doldu. 64 fabrikamızdan 18'i üretime başladı, diğerlerinin inşası devam ediyor. Şimdi tekstil OSB'de de inşallah ikinci kısmıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

Yatırımcılar sırada bekliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile 10 bin kişiye istihdam sağlayacak Karacadağ OSB'yi kurduklarını anımsatan Karaloğlu, çalışmaların tamamlandığını, gelecek yıl altyapı çalışmalarına ve yer tahsisine başlayacaklarını, yatırımcıların sırada beklediğini söyledi.

Diyarbakır'ın bölgenin ticaret, kültür, eğitim, sağlık ve aynı zamanda lojistik merkezi olduğunun altını çizen Karaloğlu, ticaretin büyük kısmının dijitale kaymasıyla lojistik sektörünün öneminin arttığına dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salgında gördük ki lojistik olmayınca, kesilince maalesef ürüne ulaşamıyorsunuz. Diyarbakır'da Türkiye'nin en büyük ve önemli lojistik köylerinden birini kurma konusunda ihalemizi tamamladık, yakın bir zamanda temellerini atacağız. Diyarbakır sadece Türkiye'de değil, bölgesinde, Orta Doğu'da ve Orta Asya'da da lojistik hizmet verecek bir üsse dönüşecek. Lojistik merkezimizin tam içinden tren yolu da geçiyor. Kara ve demiryolu ulaşımı olan önemli bir lojistik merkezi kuracağız."

Vali Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak kentte önemli çalışmalar yürüttüklerini, özellikle altyapı, ulaşım, içme suyu ve arıtma tesislerinde çalışmalarının olduğunu ifade etti.

İlçelere arıtma tesisi yapılıyor

Bu yıl özellikle, ihmal edilen kırsal mahallelerde 1200 kilometre asfalt yol yaptıklarını, vatandaşların bu hizmetten çok memnun olduğunu belirten Karaloğlu, il merkezinin yanı sıra Bismil ilçesinde arıtma tesisi yaptıklarını, Silvan ile Ergani'nin projelerinin tamamlandığını, Hani'de de ihale sürecinin tamamlandığını bildirdi.

Diğer ilçelerde de arıtma tesisi yapılması için çalışmaların sürdüğü bilgisini veren Karaloğlu, bu yılın altyapı eksikliğine yönelik çalışmaların yürütüldüğü önemli bir dönem olduğunu, bunu gelecek yıl da sürdüreceklerini kaydetti.

Vali Karaloğlu, "İnşallah 2021 yılında yakaladığımız yatırımların ivmesini 2022 yılında da devam ettirerek Diyarbakır'ın eksiklerini tamamlamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"2022 Diyarbakır'da gençlik yılı olacak"

Gençlerin istihdamı için çağrı merkezlerini önemsediklerini, bunların ve çalışan sayısının artması konusunda çalışmaların sürdüğünü dile getiren Karaloğlu, gençlerin iyi eğitim alması, vatanına, milletine, bayrağına bağlı yetiştirilmesinde tüm kurumlarla el birliğiyle çaba sarf ettiklerine dikkati çekti.

Belediye olarak gençlere yönelik bilgi evleri, akademi lise ve akademi üniversite oluşturdukları bilgisini paylaşan Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Gençlik ve Spor Bakanımız ile yaptığımız protokolle Diyarbakır'ın 17 ilçesinde gençlik ve spor ile ilgili eksik olan altyapıları tamamlıyoruz. Şu anda bir kısmının ihalesini yaptık, bir kısmının ihalesini de 2022'nin başında yapacağız. 2022 Diyarbakır'da gençlik yılı olacak. Devam eden spor salonları, sahalar, gençlik kampları ve tenis kortları projelerimiz var. Bu yatırımlar tamamlandığında Dicle'nin kuzularını hiç kimseye feda etmeden, vatanına, milletine, bayrağına bağlı, iyi yetişmiş insanlar olarak yetiştireceğiz."

Karaloğlu, Diyarbakır'da yaşayan ve üniversiteye kayıt yaptıran 10 bin 250 gence ilk defa 750 lira ödeme yaptıklarını anımsatarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal kart uygulamasına geçtiklerini, 12 bin 500 aileye dağıttıkları kartla vatandaşların gönüllerince alışveriş yaptığını sözlerine ekledi.