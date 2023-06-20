9 kişinin öldüğü katliam gibi kavgaya ilişkin 3 kişi tutuklandı! 16 şüpheli her yerde aranıyor - Son Dakika
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9 kişinin öldüğü katliam gibi kavgaya ilişkin 3 kişi tutuklandı! 16 şüpheli her yerde aranıyor

20.06.2023 15:54

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığının, ilçeye bağlı Serçeler Köyü'nde 15 Haziran'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan, 9 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili soruşturması sürüyor. Üç savcının görevlendirildiği soruşturma çerçevesinde, olaya karıştığı tespit edilen 26 şüphelinin yakalanması için güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

9 kişinin öldüğü arazi olayında 3 tutuklama

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.1 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

9 kişinin öldüğü arazi olayında 3 tutuklama

16 KİŞİ ARANIYOR

Öte yandan kavgada yaralanan 2 şüphelinin ise tedavisi sürüyor. 16 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

9 kişinin öldüğü arazi olayında 3 tutuklama
9 kişinin öldüğü arazi olayında 3 tutuklama
Kaynak: İHA
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Diyarbakır, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 9 kişinin öldüğü katliam gibi kavgaya ilişkin 3 kişi tutuklandı! 16 şüpheli her yerde aranıyor - Son Dakika


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