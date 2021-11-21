Diyarbakır'da camdan bakanlar gökyüzünü göremedi! Yoğun sis tüm şehri kapladı

Diyarbakır'da sabah saatlerinden beri etkili olan yoğun sis, tüm şehri kapladı. Trafik ekipleri sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, trafikte aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düştüğü Diyarbakır-Şanlurfa, Diyarbakır- Elazığ ve Diyarbakır- Bingöl karayollarında trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. 50 METRENİN ALTINA DÜŞTÜ Kayapınar ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Sürücüler farlarını ve dörtlülerini yakıp, hızlarını düşürerek ilerledi.Bu arada sis nedeniyle güzel manzaralar oluşturdu. Yüksek katlı yapılar ise sis bulutunun altında kaldı.

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da camdan bakanlar gökyüzünü göremedi! Yoğun sis tüm şehri kapladı - Son Dakika

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