Diyarbakır'da, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" değerlendirme çalıştayı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' değerlendirme çalıştayı - Son Dakika

Diyarbakır'da, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" değerlendirme çalıştayı

6 saat önce

Diyarbakır'da, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Değerlendirmesi ve Türkiye'nin Gelecek Vizyonuna Katkıları" çalıştayı düzenlendi.

Diyarbakır'da,

Diyarbakır'da, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Değerlendirmesi ve Türkiye'nin Gelecek Vizyonuna Katkıları" çalıştayı düzenlendi.

Sivil Dayanışma Plaformunca yürütülen "Yeni Dünya Düzeninde Türkiye için Riskler ve Fırsatlar" projesi kapsamında bir otelde gerçekleştirilen çalıştaya, Cumhurbaşkanı başdanışmanları Mehmet Uçum ve Ahmet Selim Köroğlu, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Ayşenur Bahçekapılı, Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Ogan, Medipol Üniversitersi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, yazar İdris Kardaş, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak, kanaat önderleri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile toplumun farklı kesimlerini ortak paydada buluşturmak, tartışmak ve bunun için sivil bir alt yapı zemini oluşması amacıyla düzenlenen çatıştayda, Türkiye'nin yeni hükümet sistemiyle birlikte sivil toplumun, demokratik karar alma ve politika belirleme süreçlerinin bir parçası olma vizyonunun hayata geçirilmesi ön görülüyor.

Çalıştayda, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'un, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Değerlendirmesi ve Türkiye'nin Gelecek Vizyonuna Katkıları" ve Medipol Üniversitersi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alkin'in "Türkiye'nin Küresel ve Bölgesel Ekonomi-Politikte Oyun Kurucu Rolü ve Dünya Ekonomisinde Yapısal Değişim" başlıklı sunum yaptı.

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, çalıştayın ardından yaptığı açıklamada, "Çok verimli bir buluşma oldu. Cumhurbaşkanımızın başdanışmanlarını ve değerli katılımcıları büyük bir feyiz ile dinledik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'nin geleceğidir." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:14 Kaynak: AA
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