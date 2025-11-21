Barajdan çıkanlar tüyler ürpertti! Hemen dışarıya çıkarılıp yakıldı

Diyarbakır'da eğitim için baraj gölüne dalış yapan itfaiyeciler, 'büyü' için kullanıldığı değerlendirilen malzemeler buldu.
Eğil Baraj Gölü'ne eğitim amacıyla bugün dalış yapan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama-kurtarma ekibi, su altında çöplerin yanı sıra 'büyü' için kullanıldığı değerlendirilen; aralarında at nalı, üzerinde Arapça yazılar bulunan malzemelerle karşılaştı. Ekipler, malzemeleri kıyıya çıkarıp yaktı.
