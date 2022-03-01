Son dakika haberleri | Diyarbakır'da dev operasyonlara Erdemliler Hareketi'nden destek - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Diyarbakır'da dev operasyonlara Erdemliler Hareketi'nden destek

01.03.2022 11:30

Edinilen son dakika haberine göre Diyarbakır'da dev operasyonlara Erdemliler Hareketi'nden destekDİYARBAKIR Diyarbakır'da güvenlik güçleri tarafından son zamanlarda terör örgütünün finans kaynağı olan uyuşturucu ve yasa dışı bahisse yapılan dev operasyonlara destek, Erdemliler Hareketi Derneği Diyarbakır İl Başkanı...

Diyarbakır'da dev operasyonlara Erdemliler Hareketi'nden destek

DİYARBAKIR Diyarbakır'da güvenlik güçleri tarafından son zamanlarda terör örgütünün finans kaynağı olan uyuşturucu ve yasa dışı bahisse yapılan dev operasyonlara destek, Erdemliler Hareketi Derneği Diyarbakır İl Başkanı Atilla Kaymaz'dan geldi.

Terörün finans kaynağı olan uyuşturucu ve yasa dışı bahis çetesine Diyarbakır'da güvenlik güçlerinden dev operasyonlar devam ediyor. Yıllardır terörden kaynaklı birçok badireler atlatan ve artık huzur ortamıyla beraberinde genç yaşta uyuşturucuya bulaşan gençleri hayata kazandırtmak ve terörün belini kırmak için çalışmalar her geçen gün artıyor.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleşen operasyonlara destek vererek ellerini taşın altına koyacaklarını ve üstlerine düşen görevleri yerine getirmek için hazırda olduklarını açıklayan Erdemliler Hareketi Derneği Diyarbakır İl Başkanı Atilla Kaymaz, bölgenin kaderini değiştirmek için çaba gösteren ve başarılara imza atan başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın'a teşekkür etti.

Başkan Kaymaz, bölgenin kanayan bir yarası terör, uyuşturucu ve kumar oyunları, bunun adına kaçak bahiste diyebileceklerini ifade etti. Terörün bitme noktasına geldiği bir dönemde, emniyet güçlerinin de yapmış oldukları mücadele için çok teşekkür ettiğini aktaran Kaymaz, "Aynı zamanda şu anda Diyarbakır'ımızda büyük bir uyuşturucu ve kaçak bahis operasyonları yapılmakta. Tabi yıllar boyudur terörle anılan bir bölgede terörün acısını yaşattığı bir bölgenin insanı olarak konuşuyorum. Gerek uyuşturucu illetine kapılmış ailelerimizin, gerekse kaçak bahis illetine bulaşmış çocukların ailelerinin yardım feryatlarını ne yazık ki birçok kere dinledik. Bunun çözümü için de ilgili kurumlarımızın kapısını çaldık. Bununla ilgili nasıl bir mücadele yöntemi, nasıl bir yol izleyeceğiz, bu gençlerimizi nasıl bu uyuşturucu ve kumar illetinden kurtaracağız, ilgili sosyal projeler neler yapabiliriz, nasıl önlemler alabiliriz hep konuştuk. Tabi bazı sivil toplum kuruluşları da bu yönde adımlar attı, çabalarını gösterdi. Hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.

"Terörün örgütünün finansı kesildiği zaman faaliyet alanını daraltmış olursunuz"

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın gelişiyle beraber uyuşturucu ve kumarla mücadelede büyük bir yol kat edildiğini vurgulayan Kaymaz, "Onu da bitirme noktasında emniyet güçlerimizin özverili çalışmalarının da nasıl olumlu sonuçlar verdiğini de şahit oluyoruz. Buradan bütün emniyet güçlerimize ve valimize il emniyet müdürümüze ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum. Bakanımızın da bu konudaki tutumu ve net duruşundan ötürü de İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya da çok çok teşekkür ediyorum. Terörün finans kaynağı uyuşturucu ve kaçak bahistir. Şimdi siz bir finansı kestiğiniz zaman o terör örgütünün faaliyet alanını daraltmış olursunuz. Tabi ki bununla mücadele etmek her vatandaşın asli görevli ve sorumludur. Özellikle de biz sivil toplum kuruluşlarının en büyük sorumluluğudur. Bu sorumluluktan da kaçmamak gerekir. Erdemliler Hareketi olarak yapılan operasyonları destekliyoruz. Uyuşturucu ve kaçak bahisle mücadele herkesin sorumluluğu dedik. Bu sorumluluğu da üzerimize düşeni alıyoruz. Yapılan operasyonlarla alakalı olarak da emniyet güçlerimizin yanındayız. İlgili devlet kurumlarımızı da sonuna kadar desteklendiğimizi bilmenizi istiyorum" şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri | Diyarbakır'da dev operasyonlara Erdemliler Hareketi'nden destek
Son dakika haberleri | Diyarbakır'da dev operasyonlara Erdemliler Hareketi'nden destek
Son dakika haberleri | Diyarbakır'da dev operasyonlara Erdemliler Hareketi'nden destek

YORUMLAR
500
Yalova'da koltuk değneğinde uyuşturucu yakalanan zanlı tutuklandı Yalova'da koltuk değneğinde uyuşturucu yakalanan zanlı tutuklandı Koltuk değneğinin içinden uyuşturucu çıktı Koltuk değneğinin içinden uyuşturucu çıktı

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Uyuşturucu, Finans, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Diyarbakır'da dev operasyonlara Erdemliler Hareketi'nden destek - Son Dakika


Son Dakika
12:05 Elon Musk'ın gönderdiği Starlink uydu terminali Ukrayna'ya ulaştı! Ukrayna'dan üst düzey teşekkür
11:01 Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenciler, saldırı anlarını anlattı: Şu anda füze saldırısı altındayız, belki bu son videomuz olur
11:50 Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten Londra'da otobüs halleri
11:49 Arda Gürel'i otopark çıkışında gören Mert Hakan Yandaş arabasına davet edip evine kadar götürdü!
11:48 Çapraz sorguda itiraf ettiler! Otomobilini gasp etmek istedikleri arkadaşlarını öldürüp gömmüşler
11:27 Almanya'da eşini öldürdü, bahçeye gömdü, sonra hiçbir şey olmamış gibi tatile geldi: Gaziantep'te tutuklandı!
11:36 Türkiye'nin geleceğine yön verecek kararsız seçmenler kim: 18-34 yaş aralığında ve yüksek eğitimli!
11:24 Ebrar Karakurt'tan eski sevgilisi İmge'ye ağır gönderme! Küfürlü paylaşımı şaşırttı
11:13 Etiketlerde yeni düzenlemeye gidildi! Son 30 günün en düşük fiyatı üzerinden etiketlere uygulanacak
11:13 Hostese uçakta taciz şoku! Bankacı Türk hostesin etek altı görüntülerini çekerken yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 12:25:38. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Diyarbakır'da dev operasyonlara Erdemliler Hareketi'nden destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement