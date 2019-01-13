Diyarbakır
'da Dileğim Yoksullara Yardım Derneği kuruldu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan tanıtım toplantısında, derneğin amacı ve çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.
Dileğim Yoksullara Yardım Derneği Başkanı Dilek Demir
, yaptığı konuşmada, mahalle muhtarlığından esinlenerek derneği kurduğunu söyledi.
Muhtarlık görevi süresince dar gelirli ailelere destek olmaya gayret ettiğine işaret eden Dilek, "Misyonumuz iyilik ve samimiyeti ahlak olarak benimsemek ve birlik olup ihtiyaç sahiplerine her anlamda destek olmaktır. Vizyonumuz ise bu bağlamda daha koordineli ve büyük bir özveriyle çalışıp tüm ülkeye yayılmaktır." dedi. Hazreti Muhammed
'in "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" hadisini hatırlatan Dilek, "Gelin biz de bu kutsal mirası hep beraber el üstünde tutalım. Yüzlere tebessüm olalım. Mutlu edip, mutlu olalım." ifadelerini kullandı.
Etkinliğe, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.