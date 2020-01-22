Diyarbakır'da eczacılara ilk yardım eğitimi verildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da eczacılara ilk yardım eğitimi verildi

7 saat önce

Diyarbakır'daki eczacı ve teknisyenlerine ilk yardım eğitimi verildi.

Diyarbakır'da eczacılara ilk yardım eğitimi verildi, System.String[]

Diyarbakır'daki eczacı ve teknisyenlerine ilk yardım eğitimi verildi.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, 11. Bölge Diyarbakır Eczacılar Odası işbirliğince merkez Yenişehir ilçesindeki Ali Gaffar Okkan Sağlık Merkezinde düzenlenen programda eczacı ve teknisyenlerden oluşan 40 kişiye 2 gün boyunca uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi.

16 saat süren eğitimin sonunda yazılı ve pratik sınav sonucuna göre katılımcılara ilk yardım sertifikası ve kimlikleri dağıtıldı.

11. Bölge Diyarbakır Eczacılar Odası Başkanı Mahmut Sert, oda olarak eczanelere daha donanımlı sağlık hizmeti sunmaları için çalışma yaptıklarını söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve sağlık paydaşlarının düzenlediği projelere katılım sağlayarak eczacı ve çalışanlarını eğitim anlamında güncel tuttuklarını aktaran Sert, şunları kaydetti:

"Her mahallemizde en az bir eczane bulunuyor ve nüfusa oranlı bir şekilde hizmet veriyor. Buda ilk yardım müdahalesinde ne kadar ulaşılabilir olduğumuzu gösteriyor. Aldığımız eğitim bu diğer sağlık paydaşlarının verdiği sağlık hizmetine ek olarak hayat kurtaran ilk müdahale fırsatı yaratma açısından çok önemli görüyorum. Bu eğitimin eczacılar için gerekliliği ve aciliyeti daha fazla bir anlam taşımaktadır. Çünkü geçtiğimiz yılda oda başkanımızı kalp krizi sonucunda kaybettik. Bu durum ilk yardımın önemini ve ne kadar hayati bir konu olduğunu gösteren üzücü bir olaydı."

İl Sağlık Müdürlüğü, Diyarbakır, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:14 Kaynak: AA
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