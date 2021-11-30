Üye Girişi
Diyarbakır'da güneş enerjisinden 2,5 milyon lira gelir elde edildi - Son Dakika

Diyarbakır'da güneş enerjisinden 2,5 milyon lira gelir elde edildi

30.11.2021 10:30
Diyarbakır'da güneş enerjisinden 2,5 milyon lira gelir elde edildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, doğaya zarar vermeyen yenilenebilir enerji kaynağı Güneş Enerjisi Santrallerinden (GES) bu yılın ilk 10 ayında 2 milyon 546 bin 885 lira gelir elde etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, doğaya zarar vermeyen yenilenebilir enerji kaynağı Güneş Enerjisi Santrallerinden (GES) bu yılın ilk 10 ayında 2 milyon 546 bin 885 lira gelir elde etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, DİSKİ Genel Müdürlüğü yüksek enerji maliyetlerini asgari düzeye indirmek, elde edeceği gelirlerle kentte daha fazla yatırım yapmak ve doğa dostu projeler üretmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Gözeli mevkisinde 12 bin metrekare alan üzerine kurulu 2 bin 400 panelde bu yılın ilk 10 ayında 1 milyon 152 bin 346 lira, Bismil'de 14 bin metrekare alan üzerine inşa edilen 3 bin 80 panelden de 1 milyon 394 bin 539 lira elektrik enerjisi üretti.

Gözeli ve Bismil'de kurulu tesislerde üretilen elektrik enerjisi sayaçlardan geçtikten sonra DEDAŞ'a ait iletim hatlarına aktarılıyor.

DEDAŞ, üretilen enerji miktarını baz alarak her ay düzenli şekilde DİSKİ Genel Müdürlüğüne nakdi ödemede bulunuyor.

DİSKİ, güneşten sağladığı 2 milyon 546 bin 885 lirayı vatandaşlara başta içme suyu ve alt yapı konularında daha iyi hizmet sunmak için yatırımlara dönüştürüyor.

DİSKİ, yüksek enerji maliyeti yükünden kurtulmak için doğa dostu yenilenebilir enerji kaynağı GES projelerini önümüzdeki yıl yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Yenilenebilir Enerji, Diyarbakır, Enerji, Ges, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da güneş enerjisinden 2,5 milyon lira gelir elde edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bahçeli: 'Erken seçim' yoktur, 'haydi seçim' yoktur, 'hemen seçim' yoktur! 11:20 Bahçeli: 'Erken seçim' yoktur, 'haydi seçim' yoktur, 'hemen seçim' yoktur! Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! 11:13 Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! 10:37 Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü 10:16 Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı 09:13 Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı 08:40 Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı
İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı 08:26 İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı Dibeybe'nin adaylığının iptali 08:17 Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi

Son Dakika Haberleri
11:26 Sarp Apak'ı tanıyamayacaksınız! Hep güldürüyordu bu defa ağlatacak!
11:20 Bahçeli: 'Erken seçim' yoktur, 'haydi seçim' yoktur, 'hemen seçim' yoktur!
11:15 Türkiye'de 110 ilçe fay hattı üzerinde! İşte o ilçeler!
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 741 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:13 Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması!
11:09 Dolar güne 12,84 liradan başladı
11:03 AFAD'dan il il fırtına ve yağış raporu!
10:58 Son dakika gündem haberleri
10:56 Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler!
10:55 Seyhan Soylu, kendisine küsen Nihat Doğan'a 1,5 milyon TL'lik güzellik merkezi aldı!
Sarp Apak'ı tanıyamayacaksınız! Hep güldürüyordu bu defa ağlatacak! Sarp Apak'ı tanıyamayacaksınız! Hep güldürüyordu bu defa ağlatacak!         
11:26
Türkiye'de 110 ilçe fay hattı üzerinde! İşte o ilçeler! Türkiye'de 110 ilçe fay hattı üzerinde! İşte o ilçeler!         
11:15
Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler! Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler!         
10:56
Kadıköy'de bir kişiyi öldüren polis görevden uzaklaştırıldı! Kadıköy'de bir kişiyi öldüren polis görevden uzaklaştırıldı!         
10:28
Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler         
09:39
Köpek havlayınca hırsız yakayı ele verdi! Köpek havlayınca hırsız yakayı ele verdi!         
08:41
Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi         
08:29
Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek         
08:25
Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem         
07:39
İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı         
16:52
İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu         
16:46
Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü         
16:26
Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı         
16:22
Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı         
15:35
Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi!         
14:41
Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı         
14:40
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim         
14:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 11:36:22. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da güneş enerjisinden 2,5 milyon lira gelir elde edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement