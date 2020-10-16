Diyarbakır'da il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

16.10.2020 00:58
Diyarbakır'da il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı, System.String[]

Diyarbakır 3. dönem il koordinasyon kurulu toplantısı Vali Münir Karaloğlu başkanlığında ildeki tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Diyarbakır 3. dönem il koordinasyon kurulu toplantısı Vali Münir Karaloğlu başkanlığında ildeki tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Diyarbakır 3. dönem il koordinasyon kurulu toplantısı Vali Münir Karaloğlu başkanlığında ildeki tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirildi. DSİ 10. Bölge Müdürlüğü konferans salonunda yapılan toplantıda yatırım programında yer alan ve merkezi idare ile yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilen projelerin yapım ve tamamlanma aşamaları tüm ayrıntılarıyla ele alındı. Burada konuşan Vali Karaloğlu, "Bugün projelere baktığımızda ödeneklere baktığımızda yine en büyük payı aslan payını ulaşım ve haberleşme sektörünün aldığını görüyoruz 463 milyon 263 bin 559 lira ödeneği var ulaşım ve haberleşmenin. Sonra tarım sektörü ki en önemli sektörlerden bir tanesi belki en önemlisi Diyarbakır için 239 milyon 404 bin 918 liralık bir ödeneğimizde tarım sektöründe var. Sosyal sektörlerde 130 milyon. Eğitim tabii ki diğer bir önemli sektör eğitim. Orada da 124 milyon liralık bir ödeneğimiz var. İnşallah yılsonuna kadar bu ödeneklerimizi kullanarak Diyarbakır'ı daha yaşanılır bir kent haline getirecek ve Diyarbakır'da yaşam kalitesini iyi yerlere çekecek işlere beraber imza atmış oluruz" dedi.

"Tempoma ayak uyduracaksınız"

Yaklaşık 4 aydır Diyarbakır'da olduğunu belirten ve çalışma tarzının, temposunun görüldüğünü dile getiren Vali Karaloğlu, "Bizim tempomuza bizim çalışma şeklimize kendinizi uyduracaksınız. Eğer bu tempoya bu çalışma biçimine ben uyamam diyenleriniz varsa ne bölge müdürü ne il müdürü olmak durumunda değilsiniz. Bunlar isteğe bağlı işlerdir. Bundan sonra bu kente benim tempomla benim tarzımla inşallah hep beraber bu kente hizmet etmeye gayret edeceğiz. Sizinle beraber, her birinizin temsil etmiş olduğu bölge müdürlüğü, il müdürlüğü düzeyinde Belediyelerde, inşallah hep beraber bu güzel kente, bu kadim kente, bu kentin güzel insanlarına hep beraber Allah inşallah güzel hizmetler, güzel eserler ortaya koymayı hepimize nasip etsin" diye konuştu.

Yatırım verileri sisteme anlık girilecek

Konuşmasında İl Yatırım İzleme Sistemine (İLYAS) değinen Vali Karaloğlu, yapılan bütün yatırımların hem Valilik İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü hem İçişleri Bakanlığınca bu sistem üzerinden takip edildiğini bu nedenle kurumlarda yetkilendirilmiş personelin kurumdaki yatırımları bu sisteme aktarmasının öneminin altını çizdi.

Sisteme aktarılan bilgilerin Diyarbakır'ın karnesi olduğunu ifade eden Vali Karaloğlu, sistemdeki kayıtların devlet arşivlerinde de kayıt altına alındığını aynı zamanda İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı tarafından bilgilerin görülebildiğini bu nedenle bilgilerin anlık girilmesi gerektiğini söyledi.

Toplantı, yatırımcı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen projelerde gelinen aşamaların analiz edilmesi, hedeflere ilişkin sunumların yapılması ve değerlendirmelerde bulunulmasıyla sürdü. - DİYARBAKIR

Münir Karaloğlu, Vali Karaloğlu, Diyarbakır, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika Ekonomi

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