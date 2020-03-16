Diyarbakır'da iş camiasında korona virüs toplantısı - Son Dakika

Diyarbakır'da iş dünyası temsilcileri ile iş dünyasına kamusal hizmet sağlayan kamu kurumu temsilcileri korona virüs salgının insan sağlığı ve ekonomiye yansımaları konusunda alınabilecek tedbirler ile ilgili karşılıklı işbirliğini geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.



Bir otelde düzenlenen toplantıya Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Meclis Başkanı Celalettin Birtane ve Yönetim Kurulu üyeleri, Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı, OSBÜK Yönetim Kurulu üyesi İhsan Gündoğdu, DSMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Vural, GÜNTİAD Genel Sekreteri Devrim Çakmakçı, TÜRSAB Diyarbakır Bölge Başkanı Mehmet Akyıl, DESOB Başkan yardımcısı Abdullatif Aykul ve kamu kurum yöneticileri katıldı.



Toplantı korona virüs salgını ile ilgili alınacak tedbirler doğrultusunda aynı görüşlere varılması ile son buldu. - DİYARBAKIR