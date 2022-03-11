Diyarbakır'da 'Kar kaplanları' Mart ayında da karla mücadelede - Son Dakika
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Diyarbakır'da 'Kar kaplanları' Mart ayında da karla mücadelede

11.03.2022 18:48

Diyarbakır'da 'Kar kaplanları' Mart ayında da karla mücadelede Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin yüksek kesimlerindeki kar yağışının ardından yürüttüğü çalışmayla yolların ulaşıma kapanmasını engelledi.

Diyarbakır'da 'Kar kaplanları' Mart ayında da karla mücadelede

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin yüksek kesimlerindeki kar yağışının ardından yürüttüğü çalışmayla yolların ulaşıma kapanmasını engelledi.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri, yüksek yerlerde kar yağışının ardından harekete geçti. Kulp ilçesine bağlı Akdoruk, Akçesir mahalleleri ile Çüngüş Malkaya-Çataldut-Yaygınkonak grup yollarında kar yağışının etkili olması üzerine ekiplerin zamanında yaptığı müdahaleyle yolların kapanması engellendi.

Kar nedeniyle yoldan çıkan araçlar belediyeye ait iş makineleriyle kurtarıldı. Yolların ulaşıma kapanmaması için gece de mesailerine devam eden ekiplerin karla mücadele çalışması devam ettiği belirtildi.

Diyarbakır'da 'Kar kaplanları' Mart ayında da karla mücadelede
Diyarbakır'da 'Kar kaplanları' Mart ayında da karla mücadelede
Diyarbakır'da 'Kar kaplanları' Mart ayında da karla mücadelede

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'Kar kaplanları' Mart ayında da karla mücadelede - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 'Kar kaplanları' Mart ayında da karla mücadelede - Son Dakika
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