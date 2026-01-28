Diyarbakır\'da Kayıp Kadın İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Diyarbakır'da bir haftadır kayıp 2 çocuk annesi kadın, 480 kişilik ekiple havadan ve karadan aranıyor.

21 Ocak'ta Çınar ilçesi Kubacık Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 2 çocuk annesi şizofreni hastası Nimet Kılıç için başlatılan arama çalışması sürüyor. AFAD, jandarma, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ve bazı kurumlardan toplam 480 personelin katılımıyla mahalle kırsalı ve sulak alanlarda yürütülen çalışmalarda, iz takip, kadavra köpekleri, termal kamera ve 11 dron da kullanılıyor. Bölgede etkili olan yağış ve arazinin karla kaplı olması nedeniyle zorlukla yürütülen arama tarama faaliyetine Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri de destek veriyor. Şu ana kadar Nimet Kılıç'a ait bir ize rastlanılmadı. - DİYARBAKIR