Kovid-19 ile mücadele için sağlık ekiplerine 10 taksi tahsis edildi - Son Dakika

Kovid-19 ile mücadele için sağlık ekiplerine 10 taksi tahsis edildi

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile mücadelede görevli sağlık ekiplerinin kullanımı için 10 taksi tahsis edildi.

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile mücadelede görevli sağlık ekiplerinin kullanımı için 10 taksi tahsis edildi.

Diyarbakır Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Ticari Taksiler Kooperatifi Başkanlığınca kentte Kovid-19 ile mücadeleyi sürdüren filyasyon ekibinin kullanımı amacıyla 10 taksiyi İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis etti.

Diyarbakır Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu, yaptığı açıklamada, taksicilerin gönüllü olarak, hiçbir ücret talep etmeden sağlık çalışanlarıyla çalışmaya başladığını söyledi.

Filyasyon ekiplerinin sürekli sahada vatandaşlarla bir arada görev yaptığını dile getiren Cıdıroğlu, bu nedenle araç ve şoföre de ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

Diyarbakır Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Ticari Taksiler Kooperatifi Başkanlığının filyasyon ekipleri için 10 aracı 7 gün 24 saat sağlık görevlilerinin kullanımına tahsis ettiğini dile getiren Cıdıroğlu, "Bunun yanı sıra 'Elimizden ne gelirse yanınızdayız.' dediler. Bizi gururlandırdılar, yalnız bırakmadılar. Bu önemli süreçte Diyarbakır ve Türkiye'de ilkleri yaşıyoruz. Sarı taksilerimiz 7 Eylül'den bu yana 3 haftadır vatandaşımızın hizmetinde." dedi.

Cıdıroğlu, Diyarbakır Şoförler ve Otomobilciler Odasına ve Ticari Taksiler Kooperatifi Başkanlığına teşekkür ederek bu gemide bir ve beraber olunduğunu vurguladı.

Dayanışmayla salgın sürecinin aşılacağını dile getiren Cıdıroğlu, "Tüm Türkiye, tüm vatandaşlarımız bu konuda duyarlılık gösterip kurallara uyarsa inşallah daha iyi olacağız." diye konuştu.

"Elimizden ne gelirse Diyarbakır halkımız için hazırız"

Ticari Taksiler Kooperatifi Başkanı Mehmet Yalçın da pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına destek olacaklarını belirterek esnaf olarak devletin yanında olduklarını söyledi.

Kentteki filyasyon ekiplerine destek vermek için taksicilerin hazır olduğunu anlatan Yalçın, "Pandemi sürecinde sağlık teşkilatımızın, Diyarbakır halkının çok zorlu bir süreçten geçtiğini görüyoruz. Biz de taksici esnafı olarak az da olsa bu sürece destek vermek istedik." ifadelerini kullandı.

Yalçın, bu amaçla günde 10 araç tahsis ettiklerini aktararak "Bu araçlarla sağlık personelimiz, filyasyon ekiplerimiz ev ev dolaşıp hizmet sunuyorlar. Esnaf ve şoförler olarak elimizden ne gelirse Diyarbakır halkımız için hazırız." diye konuştu.

"Gerekirse 100 araç daha tahsis ederiz"

Diyarbakır Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sıtkı Erge ise Kovid-19 ile mücadele kapsamında filyasyon ekiplerinin çalışmalarına ticari taksilerle gönüllü destek vereceklerini kaydetti.

Temennilerinin, salgının bir an önce bitmesi olduğunu dile getiren Erge, "Çok şükür devletimiz, Sağlık Bakanlığımız büyük, hastalıkla mücadelenin üstesinden gelebiliyorlar. Biz sadece katkımız olsun istedik. Sağ olsun esnafımız bizi yalnız bırakmayıp her türlü yardımı sağladı. Kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. 10 araç tahsis ettik. Gerekirse 100 araç daha tahsis ederiz." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 ile mücadele için sağlık ekiplerine 10 taksi tahsis edildi
Kovid-19 ile mücadele için sağlık ekiplerine 10 taksi tahsis edildi
Kovid-19 ile mücadele için sağlık ekiplerine 10 taksi tahsis edildi
Kovid-19 ile mücadele için sağlık ekiplerine 10 taksi tahsis edildi

Diyarbakır, Türkiye, Fatih, Taksi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 14:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 ile mücadele için sağlık ekiplerine 10 taksi tahsis edildi - Son Dakika

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