Diyarbakır'da kozmetik fabrikasındaki yangında 11 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da kozmetik fabrikasındaki yangında 11 kişi dumandan etkilendi

13.06.2022 22:26
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasındaki yangında 11 kişi dumandan etkilendi

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Lila Kozmetik fabrikasında çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilenirken, bölgeye çok sayıda destek gönderildi.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Lila Kozmetik fabrikasında çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilenirken, bölgeye çok sayıda destek gönderildi.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi 1. etapta bulunan Lila Kozmetik fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın fabrikayı sardı. Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, ambulans sevk edildi. Fabrikada bulunan bazı çalışanların dumandan etkilenerek hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Saat 14.05 sıralarında Yenişehir ilçesi 1. Etap Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren Lila Kozmetik Fabrikasında yangın olayında dumandan etkilenen 11 kişi kaldırıldıkları hastanelerde ayakta tedavi edildi.

Yangın bölgesine itfaiyeden 11 yangın söndürme aracı, İl Emniyet Müdürlüğünden 8 TOMA, Jandarma Komutanlığından 2 TOMA, Sur Asayiş Komando Bölüğünden 1 Komando Timi 8. Ana Jet Komutanlığından 1 yangın söndürme aracı ve Park Bahçe Müdürlüğünden 4 su tankeri, 12 sağlık ekibi, 1 UMKE timi gönderildi. Diyarbakır Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Arama Kurtarma (PAK) personeli yangını söndürmek amacıyla müdahale başlattı.

Öte yandan devam eden yangına müdahale etmek amacıyla takviye olması için Elazığ'dan itfaiye ve ekiplerin yanı sıra Adana'dan helikopter talep edildiği belirtildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da kozmetik fabrikasındaki yangında 11 kişi dumandan etkilendi
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasındaki yangında 11 kişi dumandan etkilendi
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasındaki yangında 11 kişi dumandan etkilendi
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasındaki yangında 11 kişi dumandan etkilendi
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasındaki yangında 11 kişi dumandan etkilendi
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasındaki yangında 11 kişi dumandan etkilendi
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasındaki yangında 11 kişi dumandan etkilendi
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasındaki yangında 11 kişi dumandan etkilendi
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasındaki yangında 11 kişi dumandan etkilendi
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasındaki yangında 11 kişi dumandan etkilendi
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasındaki yangında 11 kişi dumandan etkilendi
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasındaki yangında 11 kişi dumandan etkilendi
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasındaki yangında 11 kişi dumandan etkilendi
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasındaki yangında 11 kişi dumandan etkilendi
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasındaki yangında 11 kişi dumandan etkilendi
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasındaki yangında 11 kişi dumandan etkilendi
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasındaki yangında 11 kişi dumandan etkilendi
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasındaki yangında 11 kişi dumandan etkilendi
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasındaki yangında 11 kişi dumandan etkilendi
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasındaki yangında 11 kişi dumandan etkilendi
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasındaki yangında 11 kişi dumandan etkilendi

YORUMLAR
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DİYARBAKIR - Bakan Çavuşoğlu, yangın çıkan fabrika alanını ziyaret etti DİYARBAKIR - Bakan Çavuşoğlu, yangın çıkan fabrika alanını ziyaret etti Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (3) Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (3)
Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Diyarbakır, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da kozmetik fabrikasındaki yangında 11 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da kozmetik fabrikasındaki yangında 11 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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