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Diyarbakır'da markette cerrahi maske ile hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Diyarbakır'da markette cerrahi maske ile hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

14.02.2022 10:55
Diyarbakır'da markette cerrahi maske ile hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir zincir market şubesine girip hırsızlık yapan şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir zincir market şubesine girip hırsızlık yapan şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Cerrahi maskeyle hırsızlık yapan şüphelinin hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bağlar ilçesinde bir zincir market şubesinde meydana gelen "Nitelikli Yağma" olayı ile ilgili çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde şüphelinin olay öncesi yüzünü cerrahi maske, kapüşon ve güneş gözlüğü ile gizlediği, olayı gerçekleştirmeden önce farklı marketlere yönelik keşif yaptığı belirlendi. Müşterilerin marketten çıktığı anda kasaya yöneldiği, market çalışanı olan kadın personele bıçak teşhirinde bulunarak, kilitli dolap içerisinde bulunan sigara bölümünden yaklaşık 8-10 paket kadar sigara aldığı, elektronik sepeti içerisinden 1 adet elektronik eşyayı alarak olay yerinden yaya olarak kaçtığı tespit edilmesi üzerine inceleme başlattı.

Ekipler tarafından titizlikle yürütülen çalışmalarda "Nitelikli Yağma" olayını gerçekleştirdiği tespit edilen A.B. (26) aynı gün içerisinde yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelinin üstünde olay sırasında iş yerinden yağmaladığı elektronik cihaz ve olay sırasında kullandığı suç aleti bıçak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli A.B. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu. Hırsızlık anları ise kameraya yansıdı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da markette cerrahi maske ile hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Diyarbakır'da markette cerrahi maske ile hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

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Diyarbakır, Hırsızlık, Bağlar, Market, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da markette cerrahi maske ile hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da markette cerrahi maske ile hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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