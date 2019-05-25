Diyarbakır'da MMG'den iftar programı

Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Diyarbakır Şubesi, geleneksel iftar programı düzenledi.

Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Diyarbakır Şubesi, geleneksel iftar programı düzenledi.

DSİ 10. Bölge Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda konuşan MMG Diyarbakır Şube Başkanı Yusuf Çelebi, ramazan ayının ülkeye ve tüm dünyaya sağlık, mutluluk, birlik ve beraberlik getirmesini diledi.

Çelebi, "Öncesi rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan ramazan ayına bizi kavuşturduğu için Cenab-ı hakka şükrediyorum. Mimar ve Mühendisler Grubu olarak sorumluluğumuz çerçevesinde her türlü gayreti göstermekteyiz." diye konuştu.

Mimar ve Mühendisler Grubu Şube Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Kızılay Başkanı Mesut Işık ise, "Bugün görevli olarak gittiğimiz Mescid-i Aksa'dan döndüm. Mescid-i Aksa'nın, Filistin halkının, Ramallah'ın, Beyt-ul Harem'in, Batı Şeria Müslümanlarının selamlarını size getirdim." dedi.

MMG Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Osman Arı da, birlik beraberliğinin güzel örneklerini gördükleri iftar programı için Diyarbakır şubesine teşekkür etti.

İftar programına, Vali Yardımcısı Ayhan Abatay, Cumhuriyet Savcısı Enes Serdar Aydoğan, MMG Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Pervin Kınık, DSİ 10. Bölge Müdürü Veysi Kanat, HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Osman Aktaş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hayrettin Bahçivancı, MÜSİAD Şube Başkanı Mehmet Bakır Eza, Askon Şube Başkanı Cevdet Nasıranlı, Gübretaş Bölge Müdürü Mahmut Özalp, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, MMG üyeleri, iş adamları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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