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Mahalle muhtarı yem çadırında başından tabanca ile vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

Mahalle muhtarı yem çadırında başından tabanca ile vurulmuş halde bulundu

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kırsal mahalle muhtarı Yılmaz Koca, evinin yakınındaki yem çadırında başından tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

04.12.2023 - 13:17,  Güncelleme: 15:31
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kırsal mahalle muhtarı Yılmaz Koca, evinin yakınındaki yem çadırında başından tabanca ile vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YEM ÇADIRINDA BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Olay, gece saatlerinde Çermik ilçesi kırsal Şeyhandede Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; muhtar Yılmaz Koca, hayvanlarına yem vermek için evinin yakınındaki yem çadırına gitti. Muhtarın eve dönmediğini fark eden eşi, çadıra gittiğinde Koca'yı başından vurulmuş halde buldu.

Diyarbakır'da muhtar yem çadırında başından vurulmuş halde bulundu

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Koca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da muhtar yem çadırında başından vurulmuş halde bulundu
Kaynak: DHA

Yılmaz Koca, Diyarbakır, Olaylar, Cinayet, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahalle muhtarı yem çadırında başından tabanca ile vurulmuş halde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mahalle muhtarı yem çadırında başından tabanca ile vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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