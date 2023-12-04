Mahalle muhtarı yem çadırında başından tabanca ile vurulmuş halde bulundu

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kırsal mahalle muhtarı Yılmaz Koca, evinin yakınındaki yem çadırında başından tabanca ile vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YEM ÇADIRINDA BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Olay, gece saatlerinde Çermik ilçesi kırsal Şeyhandede Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; muhtar Yılmaz Koca, hayvanlarına yem vermek için evinin yakınındaki yem çadırına gitti. Muhtarın eve dönmediğini fark eden eşi, çadıra gittiğinde Koca'yı başından vurulmuş halde buldu.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Koca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.