Diyarbakır'da müşterilerini dolandıran 8 şüpheli kuyumcudan 2'si daha yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da müşterilerini dolandıran 8 şüpheli kuyumcudan 2'si daha yakalandı

07.06.2022 19:58
Diyarbakır'da müşterilerini dolandıran 8 şüpheli kuyumcudan 2'si daha yakalandı

Diyarbakır'da 138 vatandaşı toplamda 20 milyon 80 bin lira dolandırdığı tespit edilen 8 şüpheliden 2'si tutuklanırken 6 şüpheliden 1'i Manisa'da, bir zanlı da Mersin'de yakalandı.

Diyarbakır'da 138 vatandaşı toplamda 20 milyon 80 bin lira dolandırdığı tespit edilen 8 şüpheliden 2'si tutuklanırken 6 şüpheliden 1'i Manisa'da, bir zanlı da Mersin'de yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır'da müşterilerinin güvenini kazanıp emanet olarak yüklü miktarda altın, döviz ve Türk lirasını alarak kayıplara karışan kuyumculara yönelik Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünü ekipleri detaylı çalışmalar başlattı. Ekipler, yürüttükleri çalışmalar neticesinde Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde faaliyet gösteren 3 kuyumcu iş yerini işleten 6 şüphelinin, 138 vatandaşı toplamda 20 milyon 80 bin TL maddi kayba uğratarak kaçtığını tespit etti. Soruşturmanın genişletilmesiyle daha önce 6 olan şüpheli sayısı 8'e yükseldi. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan E.G. ve Ö.G'nin emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklanmasına karar verildi.

Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik devam eden çalışmalar çerçevesinde dolandırıcılığı organize eden ve şirket başkanı olan N.G.'nin Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, diğer şüpheli A.G.'nin ise Mersin'in Tarsus ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler, şüphelileri eş zamanlı yapılan operasyonla yakaladığı öğrenildi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Mersin, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da müşterilerini dolandıran 8 şüpheli kuyumcudan 2'si daha yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da müşterilerini dolandıran 8 şüpheli kuyumcudan 2'si daha yakalandı - Son Dakika
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