Diyarbakır'da "Ofis Cephe Tasarım Çalıştayı" düzenlendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da "Ofis Cephe Tasarım Çalıştayı" düzenlendi

09.03.2022 13:46
Diyarbakır'da "Ofis Cephe Tasarım Çalıştayı" düzenlendi

Diyarbakır'da imzalanan protokol kapsamında, Yenişehir Belediyesi ile Dicle Üniversitesi (DÜ) Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (GABKAM) tarafından, "Ofis Cephe Tasarım Çalıştayı" düzenlendi.

Diyarbakır'da imzalanan protokol kapsamında, Yenişehir Belediyesi ile Dicle Üniversitesi (DÜ) Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (GABKAM) tarafından, "Ofis Cephe Tasarım Çalıştayı" düzenlendi.

DÜ 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezindeki çalıştayın açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız, Yenişehir bölgesinin Diyarbakır'ın çağdaş döneme açılan kapısı olduğunu söyledi.

Bunun Yenişehir'in modern dönemdeki önemini gösterdiğini ifade eden Tanyıldız, "Binalar da insanlar gibi büyür, yaşar ve ölür. Binaların tekrar gençleştirilmesi adına yapılacak olan faaliyetlerde emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. Dünü ve bugünüyle Diyarbakır bize çok şey anlatıyor." dedi.

DÜ GABKAM Müdürü Prof. Dr. Türkan Kejanlı da Diyarbakır'ın, geçmişi çok eskilere dayanan, geleneksel ticaret merkezi olma özelliğini sürdüren tarihi Sur içi bölgesinden başlayarak Yenişehir bölgesine doğru gelişim gösterdiğini belirtti.

1980'lerle kentin ikinci ticaret merkezi olma görevini Ofis semtindeki Ekinciler ve Gevran caddelerinin üstlendiğini dile getiren Kejanlı, bu caddelerdeki konut alanlarında zamanla ticarete dönüşüm yaşandığını, bu durumun da yoğun yaya ve taşıt trafiğine neden olduğunu kaydetti.

"Caddelerimizi modern görüntüye kavuşturacağız"

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci ise tarih boyunca binaların cephelerinin aynı zamanda toplumun sahip olduğu değerleri de yansıttığını vurguladı.

Cephelerin sanatı, ekonomiyi, mühendisliği, ekolojiyi, sosyolojiyi, teknolojiyi, tarihi ve felsefeyi de ifade etme biçimi olduğunu anlatan Beşikci, cephe tasarımının yalnızca binanın imajını değil bulunduğu sokağı, caddenin ve dolayısıyla kentin görsel imajını ve estetik kalitesini de belirlediğini aktardı.

Beşikci, "Cepheler, tasarlandığı mimari akım, malzeme, sahip olduğu imgeler, pencere, sütun ve çatı tasarımları doğrultusunda bulunduğu konum hakkında kullanıcıya bilgi de verirler. Kentlerde yaşayanlar ile ziyaretçiler için de farklı deneyimler sunar. Cepheler aynı zamanda kent imajına önemli ölçüde etki eden iç mekan ile dış çevre arasında bir bağlantıdır." diye konuştu.

Çalıştayın sonucunda belirlenecek uygun tasarımlarla Ofis semtinin estetik görüntüye kavuşturulacağı bilgisini veren Beşikci, "İlçemizdeki Ekinciler ve Gevran caddelerimizde ikamet eden vatandaşlar ve esnafımıza yönelik uyguladığımız anketimizin sonuçları ve mimarlarımızın kent estetiğine uygun tasarımlarıyla caddelerimizin simasını büyük ölçüde değiştirip, modern bir görüntüye kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

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Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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