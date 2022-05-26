Diyarbakır'da öğrencilere çevre bilinci eğitimi verildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, daha temiz bir çevre oluşturmak amacıyla başlattığı "En Temiz Diyarbakır" kampanyası kapsamında miniklere çevre bilinci eğitimi verdi.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı enerji sistemleri mühendisleri "En Temiz Diyarbakır" projesi kapsamında çevreyi koruyan ve doğayı seven bireylerin yetiştirilmesi amacıyla özel bir okulda birinci sınıfta okuyan öğrencilerle bir araya geldi.

Mühendisler, kampanya kapsamında temiz çevre, çöplerin yere atılmaması, geri dönüşümlü ürünlerin kullanılması konularında öğrencilere sunum yaptı.

Öğrenciler ise kendi imkanları ve hayal güçleri ile tasarladıkları projeleri paylaştı.

Programda, çeşitli hediyeler verildi.