Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da okul kantinleri denetlendi
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da okul kantinleri denetlendi

Diyarbakır'da okul kantinleri denetlendi

1 saat önce

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesince okul kantinlerinde denetim yapıldı.

Diyarbakır'da okul kantinleri denetlendi, System.String[]

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesince okul kantinlerinde denetim yapıldı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla harekete geçen ekipler, koşullara uymayan kantinlere, eksiklerini tamamlamaları için ek süre tanırken, sağlığı tehdit eden gıdaları tespit ederek kantin yöneticilerine ceza uyguluyor.

Denetimlerin büyük bir titizlikle devam ettiğini belirten Beyoğlu, "Amacımız kimseyi cezalandırmak değil. Ancak çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemlidir. Herkes işini koşullara uygun olarak yaparsa sorun olmaz." dedi.

Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:46 Kaynak: AA
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