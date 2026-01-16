Diyarbakır\'da polis adaylarına ilk yardım eğitimi verildi

Diyarbakır'da Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) polis adaylarına ilk yardım eğitimi verildi

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır POMEM ile yürütülen "Yaşam Becerilerini Geliştirme Projesi" kapsamında "İlk Yardımcı Belgesi Programı" düzenlendi.

Diyarbakır Valiliği koordinesinde yürütülen program kapsamında, 33 eğitmen tarafından POMEM eğitim salonlarında polis adaylarına ilk yardım eğitimi verildi.

Eğitimlerde, temel yaşam desteği, acil durumlarda doğru ve etkin müdahale yöntemleri ile hayati risk taşıyan durumlara yaklaşım konuları uygulamalı olarak ele alındı.

Türkiye'de ilk defa POMEM'e yönelik bu kapsamda verilen ilk yardım eğitimlerin ardından kapanış programı yapıldı.

Programa, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, POMEM Müdürü Mehmet Vefa Çelik ve Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk katıldı.

Programda eğitim sürecine sağladığı katkılar ve kurumlar arası iş birliğine verdiği destek dolayısıyla İl Sağlık Müdürü Asiltürk'e plaket takdim edildi.