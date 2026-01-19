İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var

Suriye'de ateşkese bir türlü yanaşmayan terör örgütü YPG sonunda pes etti. Suriye ordusunun düzenlediği operasyon karşısında dayanamayan terör örgütü, ateşkesi kabul etti.

4 ŞEHİRDE PROTESTO DÜZENLENDİ

Suriye'deki ateşkesin ardından Türkiye'de dört şehirde protesto gösterisi düzenlendi. Suriye'deki çatışmaları bahane eden protestoculara polis müdahale etti. DEM Parti öncülüğünde Diyarbakır'da yürüyüş düzenlenmek istendi. Koşuyolu Parkı'ndan Dağkapı'ya yapılması planlanan yürüyüşe polis izin vermedi. DEM Parti yetkilileri ile polis tarafından bir süre yapılan müzakereler sonuçsuz kalınca polis, kalabalığın dağılmasını istedi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Polisin uyarısının ardından kalabalıktakiler, yürüyüşe geçmek istedikleri sırada müdahaleyle karşılaştı. Müdahale sırasında DEM Parti Milletvekili Adalet Kaya, DEM Parti İl Eş Başkanı Abbas Şahin biber gazından etkilendi. Batıkent meydanında polis göstericileri biber gazı kullanarak dağıtırken, bazı gazeteciler de biber gazından etkilendi.

DEM Parti'nin İstanbul Sarıgazi'deki protesto gösterisinde DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Çınar Altan'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. İstanbul ve Batman'daki protesto gösterilerinde de gözaltıların olduğu öğrenildi.