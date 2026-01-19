İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var - Son Dakika
İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var

19.01.2026 18:50  Güncelleme: 20:42
Suriye'de ordu ile terör örgütü YPG arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından Türkiye'de 4 şehirde ortalık karıştı. Suriye'deki çatışmaları bahane ederek İstanbul, Van, Batman ve Diyarbakır'da protesto gösterisi düzenleyen gruba polis müdahale etti. Çıkan olaylarda çok dayıda kişi gözaltına alındı.

Suriye'de ateşkese bir türlü yanaşmayan terör örgütü YPG sonunda pes etti. Suriye ordusunun düzenlediği operasyon karşısında dayanamayan terör örgütü, ateşkesi kabul etti.

4 ŞEHİRDE PROTESTO DÜZENLENDİ

Suriye'deki ateşkesin ardından Türkiye'de dört şehirde protesto gösterisi düzenlendi. Suriye'deki çatışmaları bahane eden protestoculara polis müdahale etti. DEM Parti öncülüğünde Diyarbakır'da yürüyüş düzenlenmek istendi. Koşuyolu Parkı'ndan Dağkapı'ya yapılması planlanan yürüyüşe polis izin vermedi. DEM Parti yetkilileri ile polis tarafından bir süre yapılan müzakereler sonuçsuz kalınca polis, kalabalığın dağılmasını istedi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Polisin uyarısının ardından kalabalıktakiler, yürüyüşe geçmek istedikleri sırada müdahaleyle karşılaştı. Müdahale sırasında DEM Parti Milletvekili Adalet Kaya, DEM Parti İl Eş Başkanı Abbas Şahin biber gazından etkilendi. Batıkent meydanında polis göstericileri biber gazı kullanarak dağıtırken, bazı gazeteciler de biber gazından etkilendi.

DEM Parti'nin İstanbul Sarıgazi'deki protesto gösterisinde DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Çınar Altan'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. İstanbul ve Batman'daki protesto gösterilerinde de gözaltıların olduğu öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • VillaUmut VillaUmut:
    Abi ne gözaltısı ya sıkın geçin bence 95 12 Yanıtla
  • Hülya ipek Hülya ipek:
    DEM sen ne zaman Türkiye'nin partisi olacaksın? 81 5 Yanıtla
  • Erdal Sağ Erdal Sağ:
    Eski defterler açılmamak üzere kapandı. Nafile bu huzursuzluk çabaları kürt kardeşlerimizle aramızı bozamayacak. YPG & SDG’YI ÇOK SEVEN VARSA, BURADA GÖSTERI YAPMAK YERINE GIDIP ONUN ARASINA KATSIN 74 2 Yanıtla
  • Mahmut özdemir Mahmut özdemir:
    hapisaneleri boşalttılar atın içeri kim bunlar olmadı sınır dışı. yada devlet yardımlarını kesin. 36 3 Yanıtla
  • Kerim Ayric Kerim Ayric:
    Akp burdan yürürse demin üzerine çok oy alır masa falan kalmaz 15 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
