DİYARBAKIR - Sert kabuklu meyve üretimi artırılacak - Son Dakika

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, kentte sert kabuklu meyve üretimini artırmak istediklerini, Diyarbakır'ın fıstık, badem ve ceviz üretiminde Türkiye'nin en güçlü illerinden biri olması için gayret gösterdiklerini söyledi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Cengiz Mahallesi'nde düzenlenen çöğür fıstık fidanı ve menengiç aşılama programına katılan Karaloğlu, ilde bu yılın "sert kabuklu meyveler" yılı ilan edildiğini belirtti.

Bu kapsamda özellikle kuzeydeki ilçelerde badem, ceviz ve fıstık üretimi için vatandaşlara destek çalışması başlattıklarını ifade eden Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Toplam 15 milyon lira bütçeyle 2021 yılında Diyarbakır'da arazisi uygun olan özellikle kuzey ilçelerimizde, sulu tarım yapılamayan alanlarda kabuklu meyvelerin üretimini artırmayı istiyoruz. Yeni bahçeler oluşturuyoruz. Mevcut bahçeleri rehabilite ediyor, çiftçimize fidan dağıtıyor, aşılama yapıyoruz."

Fıstık aşılama döneminin haziran ayının ikinci haftasında başladığını söyleyen Karaloğlu, 99 bin fıstık aşılama talebi aldıklarını bildirdi.

Karaloğlu, "İhalemizi bu sene için 28 bin aşı olarak yapmıştık. Şu anda 28 bin ağaçlık aşı kampanyasını sizlerle beraber başlatmış olduk." dedi.

Gelecek günlerde ağaçların aşılanacağını dile getiren Karaloğlu, amaçlarının Diyarbakır'ın hem yer üstü hem de yer altı zenginliklerini milletin istifadesine en iyi şekilde sunmak olduğunu bildirdi.

Karaloğlu, sert kabuklu meyvelerin yanı sıra tarım ve hayvancılık alanlarında da kırsaldaki vatandaşın gelirini artıracak birçok faaliyette bulunduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Tarım, hayvancılık Diyarbakır'ın en önemli sektörü. Tarımsal faaliyetleri çeşitlendirmek en büyük amacımız. Önümüzdeki dönem Diyarbakır'ın fıstık, badem ve cevizde Türkiye'nin en güçlü illerinden biri olması için gayret gösteriyoruz."

Programa, Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar ve çiftçiler katıldı.