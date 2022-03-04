Diyarbakır'da yağışlar yüzde 42 arttı, kuraklık endişesi olan çiftçiye umut oldu - Son Dakika

Diyarbakır'da yağışlar yüzde 42 arttı, kuraklık endişesi olan çiftçiye umut oldu

DİYARBAKIR - Etkili olan yağışlar kuraklık endişesi yaşayan çiftçiye umut oldu. Diyarbakır Yenişehir Ziraat Odası Başkanı ve aynı zamanda çiftçi olan Süleyman İskenderoğlu, yağışların geçtiğimiz yıllara göre yüz 42 fazla yağdığını belirterek, umut verici ve yaraya ilaç sürer gibi olduğunu söyledi.

Diyarbakır'da kış mevsiminde etkili olan kar ile son günlerde etkili olan sağanak, çiftçinin yüzünü güldürdü. Özellikle buğday olmak üzere ekili mahsulün gelişimine katkı sağlayan yağışlar, üreticiyi memnun etti.

Geçen yıl ülke genelinde olduğu gibi kuraklık nedeniyle tarımda verimliliğin düştüğü kentte çiftçiler, bu yılki kar yağışı ile birlikte yağmurun fazla olmasından dolayı en çok ürettikleri ürünler arasında yer alan arpa, buğday, mısır ve diğer ürünlerde verimin artacağını öngörüyor.

"Yağışlar devam ederse kuraklık ortadan kalkar"

Ziraat Odası Başkanı ve çiftçi Süleyman İskenderoğlu, yağışların geçtiğimiz yıla oranla yüzde 42 arttığını işaret ederek, bereketli bir yıl beklediklerini ifade etti. Bu yağışların çok iyi ve beklentilerini şimdilik karşıladığını aktaran İskenderoğlu, "Mart ayı içerisinde ve Nisan ayı sonuna kadar yağışlar olması durumunda kuraklığın ortadan kalkacağını söyleyebiliriz" dedi.

"Barajlarda su doluluk oranları düşük"

Barajlarda su doluluk oranının düşük olduğunu dile getiren İskenderoğlu, "Kuraklığın ortadan kalkmasına ilişkin aynı şeyi barajlarımız için söylememiz mümkün değildir. Şu anda barajlarımızda su doluluk oranı düşük ve özellikle Devegeçidi Barajı ile Çınar Göksu Barajında istenilen seviyeye henüz gelinmiş değil. İnşallah önümüzdeki aylar içerisinde Mart-Nisan ayı içerisinde yağışların olması Allah'ın izniyle barajlarımızda da yeterli seviyede su olmasıyla bir yıllık su ihtiyacını karşılayacaktır. Yağmurlar çiftçilerimiz için çok iyi geldi ve bir yaraya krem sürer gibi, ilaç gibi geldiğini söyleyebilirim" diye konuştu.