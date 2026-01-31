Diyarbakır'da Yarıyıl Tatili Etkinlikleri - Son Dakika
Diyarbakır'da Yarıyıl Tatili Etkinlikleri

31.01.2026 11:25
Diyarbakır'da öğrenciler için çeşitli spor ve kültürel etkinlikler düzenlendi, tatil eğlenceli geçti.

Diyarbakır'da öğrenciler yarıyıl tatilini Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen çeşitli etkinliklerle değerlendirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan "Sporla Hareket Günü Projesi" kapsamında öğrenciler için yarıyıl tatilinde "Minik Sesler Büyük Alkışlar", "Hareket Zamanı" ve "Gelsin Tatil Modu, Başlasın Sinema Günleri" adlı etkinlikler düzenlendi.

Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Seyrantepe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler, antrenörlerin gözetiminde oyunlar oynadı, karaoke ile şarkılar söyleyerek eğlendi, ayrıca aileleriyle sinema filmi izledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, AA muhabirine, yarıyıl tatilinde evde sıkılan çocukları spor, sanat ve kültürel etkinliklerle buluşturmak istediklerini söyledi.

Öğrencilerin tatillerini değerlendirmeleri amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini bildiren Öztekin, havanın soğuk olması nedeniyle etkinlikleri spor salonlarında düzenleme kararı aldıklarını belirtti.

"Kapalı alanda çocukları eğlendiriyoruz"

Sporu tabana yaymak istediklerini dile getiren Öztekin, şunları kaydetti:

"Sadece spor değil sanatsal ve kültürel faaliyetlerin spor salonunda yapılabileceğini gösteriyoruz. Spor salonlarını çok yönlü olarak kullanıyoruz. Dışarısı soğuk olduğu için yarıyıl tatilinde velilerin rahatça çocuklarını getirebilecekleri kapalı bir alan, o yüzden kapalı alanda çocukları eğlendiriyoruz, onlara spor yaptırıyoruz ve spor bilinci aşılıyoruz. Bu sayede yaz ve kış okullarımızı tanıtıyoruz. Etkinliklerde karaoke, koordinasyon parkuru var, çocuklar jimnastik yapıyor. Sinema etkinliği var."

Etkinliklere binlerce çocuğun katılımını sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Öztekin, bütün çocuk ve gençlere sporu sevdirmek istediklerini anlattı.

Etkinliklerle spor kültürü ve disiplinini de öğrencilere aşılayacaklarını bildiren Öztekin, "Buraya gelen bütün çocuklarımıza ve onları getiren bütün velilerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Her salonda farklı faaliyetler, etkinlikler devam ediyor. Çocuklar tatilde evlerinde biraz sıkılıyor. Velilerimiz için de rahatlatıcı oluyor." ifadelerini kullandı.

"Karne için iyi bir ödül oldu"

Etkinliklere katılan 7. sınıf öğrencisi Muhammet Eyaz Argun da yarıyıl tatilinde düzenlenen etkinliklerin çok güzel olduğunu söyledi.

Arkadaşlarıyla çok güzel vakit geçirdiğini belirten Argun, "Burada eğleniyoruz, spor yapıyoruz, müzik dinliyoruz, karaoke ile şarkılar söylüyoruz. Karne için iyi bir ödül oldu." dedi.

4. sınıf öğrencisi Nazlıcan Güzel ise etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Karne hediyesinin çok güzel olduğunu vurgulayan Güzel, "Annem beni karne hediyesi olarak buraya getirdi. Burada parkurlarda oynadık, şarkılar söyledik, çok öğrendik. Çok mutluyuz. Her şey çok güzeldi." diye konuştu.

Veli Suna Kaymak da etkinliğin çocuklar için çok güzel bir karne hediyesi olduğunu dile getirdi.

Bu tür etkinliklerin daha sık yapılmasını isteyen Kaymak, "Tatil için çok güzel bir program olmuş. Çok güzel vakit geçirdiler. Parkurlarda oyunlar oynadılar, şarkılar söylediler, halaylar çektiler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

