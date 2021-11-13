DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİNİN 802'NCİ GÜNÜNDE AİLESİ SAYISI 244 OLDU - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen ailelerin evlat nöbeti, 802'nci günde de sürüyor. Hatay'da çalıştığı iş yerinden evine gitmek için çıkan ve bir daha haber alınamayan Erhan'ın annesi Aysel ve babası Ekrem Artık ile isim ve görüntü vermek istemeyen bir ailenin de katılımı ile ailesi sayısı, 244'e yükseldi. Baba Artık, oğlunun PKK mensupları tarafından kaçırıldığını ve HDP'den almak için eyleme katıldığı söyledi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek, HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 244 ailenin 802 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.

'OĞLUMUN KAÇIP GELMESİNİ İSTİYORUM'

Hatay'da çalıştığı iş yerinden evine gitmek için çıkan ve bir daha haber alınamayan Erhan'ın annesi Aysel ve babası Ekrem Artık ile isim ve görüntü vermek istemeyen bir ailenin de katılımı ile ailesi sayısı, 244'e çıktı.

2015 yılında 25 yaşındayken, evine gitmek için iş yerinden çıkan ve bir daha dönmeyen Erhan'ın annesi Aysel ve babası Ekrem Artık, HDP il binası önündeki evlat nöbetine katıldı. Oğlunun eve geldiği sırada terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Ekrem Artık, HDP'liler tarafından kandırıldığını savunduğu çocuğunu almak için eyleme katıldıklarını söyledi. Artık, 'Oğlum beni görüyor veya duyuyor ise kaçıp gelmesini istiyorum. 6 yıldır oğlumdan haber alamıyorum. Çocuğumu kandırıp dağa götürdüler, ne yaptılar bilmiyorum. Ne sesini duydum ne de yüzünü görüyorum ve sağ mı, ölümü; ne olduğunu bilmiyorum. Oğlumu kandırıp dağa götüren HDP'dir' dedi.

Anne Aysel Artık ise oğlundan 6 yıldır haber alamadığını gözyaşlarıyla anlatarak, çocuğundan kaçıp, güvenlik güçlerine teslim olmasını istedi.

Nöbete katılan diğer aile ise isim ve görüntü vermek istemedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Burak EMEK- Serdar SUNAR/ DİYARBAKIR, (DHA)-