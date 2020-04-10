Diyarbakır'daki katliam Bitlis'te kınandı - Son Dakika
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Diyarbakır'daki katliam Bitlis'te kınandı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı, Bitlis'teki sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından kınandı.

Diyarbakır'daki katliam Bitlis'te kınandı, System.String[]

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı, Bitlis'teki sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından kınandı.


Bitlis Medeniyet Platformu, Bitlis Eğitime Destek Platformu ve Bitlis Kent Konseyi adına hazırlanan açıklamayı Cengiz Şahin okudu. Cengiz, terör örgütü PKK'nın 35 yıldır gerçekleştirdiği kanlı saldırılarda güvenlik güçlerini şehit ederken aralarında bebek, çocuk ve kadınların da bulunduğu binlerce kişiyi katlettiğini söyledi. Cengiz,"Bu hain saldırıların sonuncusu da Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde gerçekleşti. Bu saldırı PKK'nın daha önceki sivil katliamlarını da akıllara getirdi. Son olarak 5 kişinin hayatını kaybettiği Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki saldırısını 68 STK'yı içinde barındıran Bitlis Medeniyet Platformu, Bitlis Eğitime Destek Platformu ve Bitlis Kent Konseyi olarak yaptığımız ortak açıklama ile kınıyoruz. Tüm dünyada ve ülkemizde korona virüs salgını ciddi bir şekilde insan hayatını tehdit ederken başta sağlık çalışanlarımız, güvenlik güçlerimiz ve tüm ülkemiz yekvücut olmuş olağanüstü bir çaba sarf ederken, terör örgütü PKK katliamlarını sürdürmektedir. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan bu dönemde, dayanışma son derece önem arz ederken, birtakım fırsatçıların türemesine şaşırmıyoruz. Bu dönemde fırsatçılık yaparak millete korku salmaya çalışan ve devletimizin vatandaşlara yönelik üstün çabalarına gölge düşürmeye çalışanları gördük ve görmeye devam edeceğiz" dedi.


"Halkımız da kesinlikle amaçları bölücülük olan eli kanlı terör örgütüne prim vermemelidir" diyen Cengiz Şahin, "Terörle mücadele son hızla ve başarılı bir şekilde devam ederken, terörle mücadeleye 'halk sağlığı sorunu' diyerek PKK'nın cinayetlerini görmezden gelen siyasi partileri, insan hakları örgütlerini, meslek örgütlerini ve sendikaları PKK'yı kınamaya davet ediyoruz. Aynı zamanda ülkemiz ile ilgili her konuda yorum yapan ve çeşitli sebeplerle, haksız şekilde ülkemize tepki gösterme küstahlığında bulunan, AB kurumlarının, ülkemizdeki elçiliklerin, insan hakları örgütlerinin ve uluslararası sendikal grupların bu katliamlarını görmezden gelmelerini de kınıyoruz. PKK terör örgütünün başta sivil katliamları olmak üzere tüm katliamlarını lanetliyoruz. İnsan hayatını kurtarmanın büyük önem taşıdığı böyle bir dönemde, PKK terör örgütünün katliamlarına karşı demokrasi ve insan haklarını savunduğunu iddia eden siyasi partileri, insan hakları örgütlerini, meslek örgütlerini, sendikaları, sivil toplum örgütlerini, akademisyenleri, gazetecileri, sanatçıları ve oyuncuları da Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaşanan kanlı saldırıya ses çıkarmaya davet ediyoruz. Bu hain saldırıda şehit olan vatandaşlarımız başta olmak üzere bugüne kadar şehit olan tüm sivil ve güvenlik güçleri mensuplarına Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Başın sağ olsun Türkiye" diye konuştu. - BİTLİS

Diyarbakır, Bitlis, Kulp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 04:59 Kaynak: İHA

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