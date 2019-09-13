Diyarbakır'daki terör saldırısının sivil şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor (2)

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden sivillerin bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen 7 kişiden İhsan Çelikbilek ve Mehmet Bozyel Batman'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Batman Valiliği bahçesinde düzenlenen törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Batman Valisi Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Garnizon Komutanı Hava Albay İhsan Kaplan, kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları ambulansla konvoy eşliğinde Valilik bahçesine getirildi.

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Ersoy, hiçbir günahı, sorumluluğu, vebali olmayan insanların akıtılan kanı üzerine toplandıklarını belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

"Hep birlikte yaşamanın çok ağır bedellerini bu coğrafyayı vatan tuttuğumuzdan bu yana hep ödüyoruz. Elbette ki gerekirse bundan sonra da ödemeye devam edeceğiz. Ancak bu kadar kalleş, adi, alçak olunmasına tahammül edemiyoruz. İsyanımız buna." diyen Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette onlar ne yaparsa yapsın, bu ülkenin toprakları üzerinde gözü olanların, onları birliğimize, beraberliğimize, bütünlüğümüze, huzurumuza, güvenimize karşı maşa olarak kullananların hedefleri ne olursa olsun, Allah'ın izniyle bu topraklar üzerinde ilelebet bir ve beraber olarak yaşamaya devam edeceğiz. Yine bu alçakların, hainlerin, gözü dönmüş uşakların içerde ve dışarda ne kadar destekçisi olursa olsun, insanların kanlarının, gözyaşlarının üzerinden ne kadar siyaset yapmak isteyen, makam mevki sahibi olmak isteyen, ne kadar sevicisi, destekleyicisi, kucaklayıcısı olursa olsun biz bir ve beraber olarak yolumuza devam edeceğiz. Hepsine inat, bu ülke toprakları üzerinde birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde bizi vatansız, yurtsuz bırakmak isteyenlere, bizi birbirimize düşürmek isteyenlere inat yolumuza devam edeceğiz. Allah'ın izniyle hiçbir alçaklığın, ihanetin ümidimizi kaybetmeye vesile olmasına ne de geleceğimize kuşku ile bakmamıza neden olmasına izin vermeyeceğiz. Hiçbir üzüntü, keder, ödediğimiz hiçbir bedel bizi yolumuzdan geri çeviremeyecek."

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Ersoy, "Tarihimiz boyunca verdiğimiz mücadelenin başarıya yakın günlerini yaşıyoruz. Ümitsizliğe kapılmayacağız, önümüze bakacağız, yolumuza devam edeceğiz. Bu vatanın bir parçası, özgür, eşit vatandaşları olmanın onurunu, gururunu yaşamaya devam edeceğiz. ifadelerini kullandı.

Törende şehitlerin yakınları Kürtçe ağıt yakarak, terör örgütü aleyhine slogan attı, tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Turgut Erhan'ın okuduğu duaların ardından şehitlerden evli ve 6 çocuk babası Çelikbilek'in cenazesi Beşiri ilçesinin Örmegözü köyü mezarlığında, Mehmet Bozyel'in İkiztepe Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin Ağaçkorur köyü mevkisinde dün odun toplamaya giden vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlenmiş, 7 kişi şehit olmuş, 10 kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında HDP İlçe Başkanı ve Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü gözaltına alınmıştı.