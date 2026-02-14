Diyarbakır'dan gelen görüntü sosyal medyayı ikiye böldü - Son Dakika
Diyarbakır'dan gelen görüntü sosyal medyayı ikiye böldü

14.02.2026 10:51
Diyarbakır'da ceza kesilen bazı seyyar satıcılar, ürünlerini yere dökerek zabıtaya tepki gösterdi. O esnada bir satıcının, "Bu millete kim sahip çıkacak? Yok mu bir tane devlet kurumu?" diyerek bağırdığı duyuldu. Görüntüler sosyal medyada farklı yorumları da beraberinde getirdi.

Diyarbakır'da zabıta ekiplerinin ceza uygulaması sonrası bazı seyyar satıcılar, tezgâhlarındaki meyve ve sebzeleri yere dökerek tepki gösterdi. O anlar çevredekiler tarafından kayda alındı.

"BU MİLLETE KİM SAHİP ÇIKACAK?"

Görüntülerde bir satıcının, "Bu millete kim sahip çıkacak? Yok mu bir tane devlet kurumu?" diyerek bağırdığı duyuldu. Yaşanan gerilim kısa sürede sosyal medyada da tartışma konusu oldu.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Kimi kullanıcılar seyyar satıcıların geçim derdine dikkat çekerek belediyenin alternatif satış alanları oluşturması gerektiğini savundu. Bazı yorumlarda ise zabıtanın görevini yaptığı ifade edildi. Öte yandan çevrenin kirletilmesine tepki gösterenler de oldu.

Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Adamların ekmek parası. Onlara doğru düzgün bir yer ayarlayın.
  • Belediye doğrusunu yapmış.
  • Keşke çevreyi bu hale getirdikleri için de ceza yazılsaydı.
  • Bu garibanlarla uğraşacağınıza gidin zincir marketleri denetleyin.

Diyarbakır, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Diyarbekri Diyarbekri:
    oy verdiğiniz belediye yine size zulm ediyor. hesap sorun. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
