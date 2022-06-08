Diyarbakır "Küçe"leri - Son Dakika
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Diyarbakır "Küçe"leri

08.06.2022 09:43

5 bin yıllık geçmişiyle Diyarbakır'ın Sur ilçesi, son zamanlarda hızla değişen ve dönüşen sokaklarıyla ilgi çekiyor.

5 bin yıllık geçmişiyle Diyarbakır'ın Sur ilçesi, son zamanlarda hızla değişen ve dönüşen sokaklarıyla ilgi çekiyor. DW Türkçe, Diyarbakır "Küçe"lerinin dönüşümünün izini sürdü.

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Öğrenciler 'En Temiz Diyarbakır' için Sur diplerini temizledi Öğrenciler 'En Temiz Diyarbakır' için Sur diplerini temizledi Dicle Nehri'nde boğulan 3 liselinin okulunda yas var Dicle Nehri'nde boğulan 3 liselinin okulunda yas var
Kaynak: DailyMotion.com

Deutsche Welle, Diyarbakır, Sur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır 'Küçe'leri - Son Dakika

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