Diyarbakır profesyonel turist rehberleriyle turizmde hedef büyütecek - Son Dakika

Diyarbakır profesyonel turist rehberleriyle turizmde hedef büyütecek

05.01.2021 11:07

Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bir araya gelerek Diyarbakır Turist Rehberleri Platformunu kuran profesyonel kokartlı rehberler, tarihi ve kültürel varlıkları, doğal güzellikleri ve gastronomisi ile ön planda olan kenti dünyaya tanıtacak.

Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bir araya gelerek Diyarbakır Turist Rehberleri Platformunu kuran profesyonel kokartlı rehberler, tarihi ve kültürel varlıkları, doğal güzellikleri ve gastronomisi ile ön planda olan kenti dünyaya tanıtacak.

Diyarbakırlı profesyonel turist rehberleri, Dicle Nehri'nin kıyısında bereketli topraklarıyla binlerce yıl çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan ve zengin tarihi dokusuyla göz kamaştıran kadim kentin turizm potansiyelini artırmak amacıyla harekete geçti.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde Merkez Sur ilçesindeki Cemil Paşa Konağı Kent Müzesi'nde bir araya gelen 12 profesyonel kokartlı turist rehberi, Diyarbakır Turist Rehberleri Platformunu kurdu.

Platform ile kültür varlıkları, doğal güzellikleri ve gastronomisi ile turizmde parlayan kent olan Diyarbakır'ın hak ettiği turizm potansiyeline kavuşturması amaçlanıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Abdullah Aydeniz, AA muhabirine, 2020 yılı Kasım ayının ilk haftasında "Kültür ve İnanç Destinasyonu Çalıştayı" düzenlediklerini anımsattı.

Çalıştayın ardından Diyarbakır'ın turizm altyapısındaki eksikliği tespit etmek için çalışma başlattıklarını belirten Aydeniz, kentte turist rehberleri platformu ve derneğinin olmadığını tespit ettiklerini, destekleriyle ilk aşamada platformun kurulduğunu söyledi.

Kentin önde gelen kokartlı profesyonel turist rehberlerinin bir araya gelerek kendilerinden destek istediklerini söyleyen Aydeniz, belediyenin, rehberlere öncülük edip platformun kurulmasına yardım ettiğini kaydetti.

"Diyarbakır için kalkınma hamlesine dönüştürmek istiyoruz"

Diyarbakır'ın, binlerce yıllık tarihi ve kültürel birikimi olduğuna dikkati çeken Aydeniz, açık hava müzesi konumundaki kentin, büyük bir turizm potansiyeli barındırdığını ifade etti.

Kentin ciddi anlamda tanıtımının şimdiye kadar ihmal edildiğini belirten Aydeniz, şunları kaydetti:

"Diyarbakır, turizmin çeşitlendirilmesi açısından ciddi bir altyapıya sahip şehrimizdir. İnanç, kültür, doğa gibi turizm türlerinde ciddi bir potansiyelimiz var. Bunu şehrin ileri gelenleriyle, paydaşlarıyla, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklığıyla bir kazanca, Diyarbakır için bir kalkınma hamlesine dönüştürmek istiyoruz. Diyarbakır turizmine, tarihine ve kültürüne katkı sunmak isteyen herkesi bu platforma destek vermeye bekliyoruz."

"Diyarbakır'daki turizm destinasyonu çeşitliliğini arzuluyoruz"

Platform sözcülerinden Metin Özçelik, Kovid-19 salgınının bitmesinin ardından dünya genelinde turizm hareketliliği olacağını öngördüğünü söyledi.

Hem Türkiye hem de Diyarbakır'a çok fazla turistin geleceğini beklediklerini belirten Özçelik, Diyarbakır'daki turizm bileşenleri olarak böyle bir sürece hazırlık yaptıklarını ifade etti.

Özçelik, Diyarbakır'ın içinde yer aldığı Mezopotamya coğrafyasının kültür ve inanç tarihi açısından yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapacak bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bizler bu kentin profesyonel turist rehberleri olarak Diyarbakır'ın turizmine katkı sunmak, mesleki yeterliliğimizi uygulayabilmek açısından bir araya gelip platformu ilan ettik. Biz bu aşamadan sonra Diyarbakır'daki turizm destinasyonu çeşitliliğini arzuluyoruz. Diyarbakır kültür ve inanç turizminin en ideal noktalarından birisidir. Farklı destinasyonlar belirliyoruz. Bu destinasyonlardan bazıları Roma döneminin antik yürüyüş alanları ve bazı farklı turizm noktaları var. Diyarbakır'da pandemi sürecinden sonra da çok ciddi bir turizm hareketliliğinin olacağına inanıyoruz. Turist rehberleri olarak böyle bir sürecin içerisinde yer alıyoruz. Biz, kent dışından gelen yerli ve yabancı turistleri Diyarbakır'ımızda ağırlayarak Diyarbakır'ın sahip olduğu kültürel ve tarihi hikayeleri onlarla buluşturmak ve kenti tanıtmak istiyoruz."

"Pandemiden sonra turist akını bekliyoruz"

Profesyonel turist rehberi Reşit Akgüneş ise Diyarbakır'ın konum olarak Mezopotamya'da yer aldığını, bu kentte farklı kültür, inanç ve dilden çok farklı insanların bir arada yaşadığını söyledi.

İnanç ve kültür turizm açısından çok farklı bir öneme sahip olduğunu kaydeden Akgüneş, şunları kaydetti:

"Diyarbakır aynı zamanda bir şair ve edipler kentidir. Bu kent Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Arif, Faik Ali Ozansoy, Süleyman Nazif gibilerinin yetiştiği bir kenttir. Tüm bunlar Diyarbakır'ımızın kültürel ve tarihi değerleri ile edebi yönünü gösteren durumlardır. Pandemiden sonra turist akını bekliyoruz. Bu kapsamda bizim de farklı projelerimiz var. Karacadağ'da yayla turizmi, trekking dediğimiz doğa yürüyüşü, termal turizm konusunda Çermik ilçemiz ve Çüngüş, Eğil ile Dicle de dalış için önemli mekanlardır. Alternatif turizm açısından Diyarbakır farklı bir kenttir. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'in içinde olacağı gastronomi semineri düzenlemeyi planlıyoruz."

Akgüneş, tur operatörleri ile turizm yazarlarını kente davet edip kenti tanıtmayı amaçladıklarını, kentin tanıtımını en üst düzeyde yapacaklarını sözlerine ekledi.

Profesyonel turist rehberi Mebru Işık da kurdukları platform ile valilik ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte kentin turizmine katkı sunacaklarını dile getirdi.

Diyarbakır profesyonel turist rehberleriyle turizmde hedef büyütecek
Diyarbakır profesyonel turist rehberleriyle turizmde hedef büyütecek
Diyarbakır profesyonel turist rehberleriyle turizmde hedef büyütecek
Diyarbakır profesyonel turist rehberleriyle turizmde hedef büyütecek

Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Turizm, turist, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır profesyonel turist rehberleriyle turizmde hedef büyütecek - Son Dakika


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