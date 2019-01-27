Diyarbakır Sait Ensarioğlu, Son Yolculuğuna Uğurlandı
4 dakika önce
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden AK Parti eski Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun babası ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Salim Ensarioğlu'nun ağabeyi Sait Ensarioğlu (76), Diyarbakır'da binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden AK Parti eski Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun babası ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Salim Ensarioğlu'nun ağabeyi Sait Ensarioğlu (76), Diyarbakır'da binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.İstanbul'dan Diyarbakır'a dün akşam saatlerinde uçakla getirilen Sait Ensarioğlu'nun cenazesi, bu sabah saatlerinde karayoluyla Dicle ilçesine bağlı Tepebaşı Mahallesi'ne getirildi. Köy mezarlığında kılınan cenaze namazına Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Ensarioğlu'nun yakınları ve binlerce kişi katıldı. Cenaze törenine, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de çelenk gönderdi.
Cenaze namazının ardından, Ensarioğlu'nun cenazesi, dualarla toprağa verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:44 Kaynak: DHA
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